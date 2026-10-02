Lâm Đồng hôm nay 02/10

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng hôm nay ghi nhận chuyển động mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm của tỉnh tập trung vào nỗ lực bứt phá tăng trưởng quý IV, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là hai tuyến cao tốc huyết mạch Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục chính trị, bảo vệ an ninh trật tự và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn cũng được các ngành chức năng triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Điểm nhanh

Kinh tế tăng tốc — Lâm Đồng xếp thứ 20/34 cả nước về tăng trưởng GRDP quý III/2026: GRDP quý III ước đạt 9,65%, nâng mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,51%, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Giao thông trọng điểm — Lâm Đồng tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn 2 dự án cao tốc: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo vận động người dân bàn giao mặt bằng cho hai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Đầu tư công — Lâm Đồng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án dưới 50% kế hoạch vốn: UBND tỉnh làm việc với các ban quản lý dự án để xử lý những công trình giải ngân chậm.

Quy hoạch hạ tầng — Lâm Đồng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương: Dự án được điều chỉnh nhằm hoàn chỉnh quy mô, đồng bộ kỹ thuật và tránh mở rộng nhiều lần trong tương lai.

Chính sách dân tộc — Phản biện dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào DTTS ở Lâm Đồng: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện dự thảo nghị quyết hỗ trợ sinh kế vùng đồng bào thiểu số.

Môi trường rừng — Chi trả hơn 277 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân Cát Tiên: Hơn 277 triệu đồng được chi trả trực tiếp cho người dân tham gia giữ rừng tại xã Cát Tiên.

Tri ân liệt sĩ — Quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Sơn Mỹ: Đội K75 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tìm kiếm và quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Sơn Mỹ.

An toàn giao thông — Công an Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải: Cảnh sát giao thông mở đợt kiểm soát phương tiện vận chuyển khoáng sản chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Trong quý III/2026, tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng đạt mức 9,65%, đứng thứ 20 trên 34 tỉnh, thành phố cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu toàn thể cán bộ, sở, ngành bứt phá trong quý IV/2026 với tinh thần "Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý" để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Về công tác đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã trực tiếp làm việc với các ban quản lý dự án để đốc thúc các dự án giải ngân dưới 50%. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm giải phóng mặt bằng và tối ưu nguồn vốn cho hai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Lâm Đồng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Chi tiết các nội dung liên quan:

Lâm Đồng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số" chặng "nước rút" năm 2026

Lâm Đồng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Lâm Đồng tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn 2 dự án cao tốc

Lâm Đồng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án dưới 50% kế hoạch vốn

Xã hội – đời sống cơ sở

Tại cơ sở, các chương trình hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và việc thanh toán dịch vụ môi trường rừng cho bà con xã Cát Tiên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính và giải quyết những tồn đọng kéo dài:

Phản biện dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào DTTS ở Lâm Đồng

Chi trả hơn 277 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân Cát Tiên

Tăng cường cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số ở Bảo Lâm 1

Hơn 20 năm, chợ nông thôn vẫn chưa xong: Phản ánh thực trạng công trình chợ tại xã Tân Hội chậm tiến độ nhiều năm.

Quốc phòng – an ninh

Lực lượng vũ trang và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều mặt công tác từ giáo dục chính trị, tri ân người có công đến đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật và cảnh giác tội phạm lừa đảo:

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự Lâm Đồng học tập chuyên đề chính trị, pháp luật

Quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Sơn Mỹ

Công an Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải

Cảnh giác với cuộc gọi giả danh cán bộ: Khuyến cáo người dân về các cuộc gọi mạo danh yêu cầu đổi sổ đỏ sang sổ điện tử nhằm lừa đảo.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

02/10/2026 17:46 — Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự Lâm Đồng học tập chuyên đề chính trị, pháp luật

02/10/2026 17:14 — Lâm Đồng tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn 2 dự án cao tốc

02/10/2026 17:12 — Quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Sơn Mỹ

02/10/2026 17:05 — Lâm Đồng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án dưới 50% kế hoạch vốn

02/10/2026 15:56 — Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trong quý IV/2026

02/10/2026 14:16 — Lâm Đồng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số" chặng "nước rút" năm 2026

02/10/2026 12:30 — Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ I

02/10/2026 11:55 — Phản biện dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào DTTS ở Lâm Đồng

02/10/2026 11:51 — Lâm Đồng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

02/10/2026 11:08 — Lung linh sắc màu Trung thu Lâm Đồng

02/10/2026 09:50 — Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại

02/10/2026 09:46 — Lâm Đồng xếp thứ 20/34 cả nước về tăng trưởng GRDP quý III/2026

02/10/2026 06:23 — Chi trả hơn 277 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân Cát Tiên

02/10/2026 05:00 — Cảnh giác với cuộc gọi giả danh cán bộ

02/10/2026 04:34 — Công an Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải

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