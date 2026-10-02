Phường Định Công quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố và cán bộ, chuyên viên các cơ quan thuộc phường.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Giảng viên cao cấp, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, trực tiếp truyền đạt các nội dung.

Các lãnh đạo phường Định Công tham dự hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

Trọng tâm hội nghị là nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 23-5-2025 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới.

Trong đó, hội nghị tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Giảng viên cao cấp, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

Đối với Chỉ thị số 07-CT/TW, nội dung quán triệt tập trung vào việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn việc học tập với thực tiễn công tác của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị đồng thời quán triệt Chỉ thị số 47-CT/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội; nâng cao trách nhiệm trong nắm bắt, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới.

Theo Đảng ủy phường Định Công, việc tổ chức hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị; góp phần đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn địa phương. Nội dung hội nghị được triển khai theo các kế hoạch của Đảng ủy phường về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.