Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phát động thi đua cao điểm

Với chủ đề: “80 Ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ ngày 5-10 đến 25-12-2026. Nội dung thi đua tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; thi đua xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính quân sự; thi đua thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Đại tá Phạm Trung Kiên phát động thi đua.

Đại tá Phạm Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan đoàn kết, phấn đấu đạt thành tích cao nhất trên các mặt công tác. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua với các nội dung của Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo nên khí thế sôi nổi, rộng khắp, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện các phòng, ban, cơ quan ký giao ước thi đua.

Tại buổi phát động, đại diện các phòng, ban, cơ quan Cục Chính trị ký kết giao ước thi đua, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua lập thành tích xuất sắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.