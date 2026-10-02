Đắk Lắk: Đề xuất đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây tuyến kết nối cao tốc Bắc – Nam

Ngày 2/10, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă vừa ký Nghị quyết số 755/NQ-UBND, thông qua hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam đến Quốc lộ 1 (cũ). Dự án dài khoảng 2,37km, tổng mức đầu tư dự kiến 1.025 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 2,37km. Điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 1, lý trình Km1330+000; điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: N.H

Theo nghị quyết, UBND tỉnh thống nhất thông qua hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường dẫn kết nối tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đến Quốc lộ 1 (cũ).

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng trình tự và thể thức trước khi trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

Dự án thuộc nhóm B, được triển khai tại phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Tuyến đường dài khoảng 2,37km. Điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 1, lý trình Km1330+000; điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Nguyễn Tất Thành.

Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h, công trình cấp II, lộ giới rộng 40m, gồm mặt đường rộng 21m, dải phân cách giữa rộng 5m và vỉa hè hai bên rộng 14m.

Trên tuyến sẽ xây dựng các nút giao, hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải sinh hoạt, chiếu sáng, cây xanh và cống bể ngầm hóa hệ thống điện, viễn thông. Hệ thống an toàn giao thông, vạch sơn và biển báo cũng được đầu tư đồng bộ.

Theo chủ đầu tư, dự án còn xây mới cầu vượt kênh tại Km0+300 bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu dài dự kiến 80,22m, gồm hai đơn nguyên cách nhau 4m, mỗi đơn nguyên rộng 14m.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.025 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 512,5 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 512,5 tỷ đồng, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo khái toán, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 450,233 tỷ đồng; chi phí xây dựng 426,312 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác 46,978 tỷ đồng; chi phí dự phòng 101,477 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2027 dự án thực hiện giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thiết kế và lựa chọn nhà thầu; khởi công năm 2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2029-2030.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối khu vực phường Tuy Hòa, Bình Kiến và các địa phương lân cận với cao tốc Bắc - Nam. Đồng thời, kết nối với Quốc lộ 1, Quốc lộ 25, Quốc lộ 29, tuyến đường bộ ven biển, các tuyến tỉnh lộ và mạng lưới giao thông đô thị trong khu vực.

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, đường Nguyễn Hữu Thọ là trục Đông - Tây quan trọng, kết nối khu vực Tuy Hòa, Bình Kiến với cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các tuyến giao thông quốc gia, mạng lưới giao thông của tỉnh. Việc đầu tư dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.