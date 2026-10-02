Phú Hựu được công nhận là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Phạm Văn Chuẩn (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Hựu.

Dự lễ có các đồng chí: Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Uyên Trang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, huyện Châu Thành (trước đây); lãnh đạo và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định công nhận xã An toàn khu và tặng hoa chúc mừng đại diện xã Phú Hựu; đồng thời, đại diện ngân hàng trao bảng tượng trưng hỗ trợ chính sách bảo hiểm y tế cho địa phương.

Xã Phú Hựu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị, gồm các xã: An Phú Thuận, An Nhơn, An Hiệp, Phú Hựu và thị trấn Cái Tàu Hạ. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược, từng là căn cứ quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến, thuộc vùng căn cứ Chữ V của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Theo hồ sơ khoa học, Phú Hựu đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí công nhận xã An toàn khu theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg ngày 31-10-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Phạm Văn Chuẩn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trong kháng chiến chống Pháp, địa bàn Cái Tàu Hạ là nơi xây dựng Phòng tuyến Mù U - Cái Tàu Hạ, góp phần ngăn chặn quân Pháp từ hướng Vĩnh Long lên Sa Đéc; đồng thời tham gia bảo vệ, phục vụ cuộc di chuyển các cơ quan Nam Bộ từ căn cứ Đồng Tháp Mười về miền Tây Nam Bộ năm 1949.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Phú Hựu là một trong những địa bàn thuộc vùng căn cứ Chữ V, nơi nhiều cơ quan, cán bộ lãnh đạo cách mạng đứng chân, lãnh đạo phong trào. Địa phương còn tham gia nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; làm nhiệm vụ nuôi giấu, bảo vệ cán bộ, đóng quân, huấn luyện, trung chuyển lực lượng, vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ chiến trường.

Khen thưởng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

Qua 2 cuộc kháng chiến, quân và dân Phú Hựu có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Toàn địa bàn có 822 liệt sĩ, 218 thương - bệnh binh, 153 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Chuẩn, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Hựu khi xã được công nhận là xã An toàn khu; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, biến niềm tự hào về quê hương thành động lực phát triển.

Lãnh đạo xã Phú Hựu tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo có đóng góp trong quá trình lập hồ sơ công nhận xã An toàn khu.

Đồng chí đề nghị, xã Phú Hựu đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, nhất là trong thế hệ trẻ; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, địa phương huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến ấp trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, xã Phú Hựu khen thưởng các gia đình chính sách tiêu biểu; đồng thời tri ân 5 đồng chí nguyên lãnh đạo và các tập thể, cá nhân của xã đã có đóng góp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Phú Hựu là xã An toàn khu.