Thay đổi lớn khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến

Tài xế “dễ thở”, doanh nghiệp tính lộ trình mới

Trước khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến, các phương tiện từ miền Tây đi Đồng Nai thường phải qua nhiều tuyến đường ở TPHCM như Quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ,... Hành trình này phụ thuộc nhiều vào tình hình giao thông đô thị, nhất là tại các nút giao đông phương tiện.

Từ ngày 1/10, toàn tuyến Bến Lức - Long Thành thông xe, giúp phương tiện từ miền Tây dễ dàng di chuyển vào cao tốc và đi thẳng về TP Đồng Nai, khu vực Đông Nam Bộ.

Các xe lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Phương tiện lưu thông thuận lợi qua cầu Phước Khánh. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sau gần 2 ngày khai thác toàn tuyến, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Hệ thống biển báo, chỉ dẫn trên tuyến được bố trí rõ ràng, giúp tài xế dễ nhận biết hướng di chuyển.

Tài xế Dương Minh Ngọc (32 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM) cho biết trước đây mỗi lần anh di chuyển từ khu vực Long An (cũ) đến Vũng Tàu thường mất nhiều thời gian do phải qua các tuyến đường đô thị của TPHCM.

“Tôi mới chạy qua cao tốc Bến Lức - Long Thành, thấy thuận tiện hơn hẳn. Quãng đường được rút ngắn, thời gian di chuyển cũng giảm hơn 1 giờ so với trước”, anh Ngọc nói.

Tài xế Dương Minh Ngọc chia sẻ trải nghiệm sau khi lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Với doanh nghiệp logistics, việc cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe tạo thêm một lựa chọn để tổ chức vận chuyển hàng hóa giữa đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Nai và các khu vực cảng biển.

Ông Nguyễn Đình Trọng (đại diện một công ty vận tải tại Đồng Nai) cho biết doanh nghiệp đang theo dõi thời gian di chuyển thực tế và lộ trình mới để có thể điều chỉnh cung đường vận chuyển thích hợp.

“Trước mắt, chúng tôi thấy việc vận chuyển hàng hóa từ miền Tây đi các cảng biển được rút ngắn đáng kể về thời gian. Phương tiện không phải đi qua nhiều tuyến đường đô thị, hạn chế tình trạng ùn tắc”, ông Trọng chia sẻ.

Theo ông Trọng, nếu thời gian di chuyển ổn định, doanh nghiệp sẽ chủ động xây dựng lịch trình, điều phối phương tiện đảm bảo giao nhận hàng hóa liên vùng.

Mức phí đối với ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn khi đi hết lộ trình cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

24 giờ đầu tiên có gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông

Không chỉ kết nối miền Tây với Đồng Nai, tuyến cao tốc còn tạo thêm hành lang giao thông hướng đến các trung tâm logistics, cảng biển và khu vực sân bay Long Thành.

Sau khi toàn tuyến được đưa vào khai thác, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), cho biết trong 24 giờ đầu tiên có gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông, đạt doanh thu hơn 1,8 tỷ đồng. So với thời điểm trước khi tuyến cao tốc được nối thông, lưu lượng phương tiện tăng khoảng 30%.

Lượng phương tiện tăng khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến. Ảnh: Hoàng Anh

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công năm 2014, dài gần 58km, đi qua TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai. Trong đó, cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh là hai hạng mục quan trọng, giúp kết nối toàn tuyến.

Lực lượng CSGT kiểm tra các xe lưu thông trên cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Một cán bộ CSGT cho biết trong những ngày đầu tuyến cao tốc đưa vào khai thác, lực lượng chức năng tập trung tuần tra, hướng dẫn và nhắc nhở tài xế chấp hành quy định về tốc độ, làn đường và khoảng cách an toàn.

“Đây là tuyến mới đưa vào khai thác nên lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn để tài xế làm quen với các nút giao, hệ thống biển báo và phương án tổ chức giao thông. Đặc biệt, khi lưu thông qua 2 cầu Bình Khánh và Phước Khánh, tài xế cần tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn”, vị cán bộ CSGT nói.