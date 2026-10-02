Hà Nội dự kiến vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú
Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10/2026 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 2/10, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội) Nguyễn Công Bằng đã thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-du-kien-vinh-danh-9-cong-dan-thu-do-uu-tu-420487.htm