Hải Phòng kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 13% trở lên

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hội nghị cũng tiến hành sơ kết 3 tháng thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên.

Theo các báo cáo tại hội nghị, kinh tế-xã hội thành phố quý III và 9 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, GRDP quý III ước tăng 13,09%, cao hơn quý II 1,85 điểm phần trăm, đưa mức tăng trưởng 9 tháng ước đạt 12,08%, đứng thứ 3 toàn quốc và cao nhất so với cùng kỳ trong 6 năm trở lại đây.

Những kết quả này gắn với chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU.

Điểm nổi bật trong triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể hóa đến từng nhiệm vụ, công trình, dự án.

Theo đánh giá trong báo cáo sơ kết, với cách làm sâu sát, quyết liệt đã tạo chuyển biến trong khâu tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng cải thiện các chỉ tiêu kinh tế quý III.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Theo đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, khối lượng công việc những tháng cuối năm rất lớn, yêu cầu toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 13% trở lên, kiên quyết không lùi mục tiêu.

Các cấp, ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa quyết tâm bằng hành động và kết quả thực hiện; khẩn trương giải quyết công việc, tranh thủ thời gian, làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Chỉ xem xét gia hạn đối với nhiệm vụ chậm do nguyên nhân khách quan thật sự chưa thể khắc phục; trường hợp chậm do chủ quan phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và biện pháp khắc phục; việc điều chỉnh tiến độ phải bám sát mục tiêu, yêu cầu tăng trưởng, không tùy tiện cắt giảm, rút bỏ nhiệm vụ.

Đối với các lĩnh vực quan trọng như: phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trọng điểm, giải quyết nhanh thủ tục đưa dự án mới vào sản xuất; tiếp tục thực hiện cơ chế “luồng xanh” đối với thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng của các dự án trọng điểm, nhà ở xã hội, nhà cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ; rà soát, cắt giảm thêm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục liên quan đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thời hạn đã được các bộ, ngành rút ngắn 50%, áp dụng từ ngày 15/10/2026.

Lãnh đạo các cấp tăng cường và dành tối thiểu 20% thời gian đi cơ sở, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp.

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu đổi mới tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thành tựu thành phố; nội dung tuyên truyền phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách, gắn với tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, tạo đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội.