GRDP quý III-2026 tăng hai con số, Hà Nội tăng tốc về đích
10,02% là kết quả tăng trưởng GRDP ước đạt quý III/2026 của thành phố. Đây cũng là lần đầu trong năm nay Hà Nội đạt mức tăng trưởng hai con số. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2026, để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND thành phố diễn ra sáng nay (2/10).
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp.
Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Đỗ Anh Tuấn. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Trương Việt Dũng, Bùi Duy Cường, Vũ Thu Hà; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/grdp-quy-iii2026-tang-hai-con-so-ha-noi-tang-toc-ve-dich-420424.htm