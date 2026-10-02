Công nhân gặp nạn tử vong khi tháo giàn giáo, chủ thầu xây dựng bị khởi tố

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tịnh (SN 1970, trú tại thôn Đông Đoài, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 11/9, tại một công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn thôn Bồng Tiên (xã Vũ Tiên) xảy ra vụ tai nạn lao động. Trong quá trình tháo dỡ giàn giáo, một người đàn ông bị ngã từ mái hiên tầng một xuống sân (độ cao khoảng 5m) dẫn đến bị thương nặng. Mặc dù được sơ cứu và đưa đi cấp cứu, nhưng đến 20h20 cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Tiên đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, nắm tình hình, xác minh ban đầu và phối hợp thu thập các thông tin có liên quan, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Đức Tịnh - Chủ thầu xây dựng làm việc với cơ quan công an liên quan đến vụ tai nạn lao động. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Nguyễn Đức Tịnh là người cai thầu xây dựng, có thỏa thuận với những người làm việc tại công trình về công việc, tiền công; đồng thời trực tiếp quản lý, điều hành và có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tại công trình.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, các điều kiện bảo đảm an toàn đối với người làm việc trên cao chưa được thực hiện đầy đủ; không trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và không thực hiện các biện pháp phòng, chống ngã theo quy định về an toàn trong thi công xây dựng.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Công an đề nghị các hộ gia đình đang xây dựng, sửa chữa nhà ở, các chủ thầu và người lao động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn trong thi công xây dựng. Chủ động kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn trước và trong quá trình thi công; sử dụng giàn giáo, thang, sàn công tác và các thiết bị bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ ngã cao. Khi phát hiện điều kiện không bảo đảm an toàn, cần kịp thời dừng thi công để khắc phục, tuyệt đối không vì tiến độ hoặc lợi ích trước mắt mà bỏ qua các yêu cầu về an toàn.