Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu phấn đấu đưa tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng chủ trì cuộc họp.

Chiều 2/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III, 9 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ quý IV/2026. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, đồng chí Lê Quang Tùng yêu cầu thực hiện quyết liệt kịch bản tăng trưởng, phấn đấu GRDP cả năm đạt từ 10,71% trở lên; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Tỉnh cũng cần quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công và quỹ nhà, đất sau sắp xếp.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi công vụ.

Đối với công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC 2027, tỉnh cần bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và đặc khu Phú Quốc, chuẩn bị đồng bộ hạ tầng, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ hội nghị.

Trên các lĩnh vực, tỉnh tiếp tục tập trung chống khai thác IUU, phát triển nuôi trồng thủy sản và nuôi biển; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch; chăm lo văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

GRDP 9 tháng tăng 9,23%

Theo báo cáo tại cuộc họp, kinh tế - xã hội An Giang trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ổn định. Trong 36 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt hoặc đạt từ 75% kế hoạch trở lên.

GRDP quý III tăng 10,28%, tính chung 9 tháng tăng 9,23%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,74%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 234.500 tỷ đồng, tăng 25,27%. Tỉnh đón khoảng 23,48 triệu lượt khách du lịch, tăng 18%; tổng thu từ du lịch ước đạt 57.922 tỷ đồng, tăng 38,2%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 25.252 tỷ đồng, bằng 78% dự toán.

Về chuẩn bị APEC 2027, có 20/21 dự án đã đủ mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công. Trong số 474 dự án có khó khăn, vướng mắc, 359 dự án đã được tháo gỡ, còn 115 dự án đang tiếp tục xử lý.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương đạt trên 99,6%. Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp từng bước đi vào nền nếp.

Cuộc họp thống nhất thông qua 12 tờ trình theo chương trình; giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.