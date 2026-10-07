Lâm Đồng: 5 vướng mắc kinh tế cần tháo gỡ

Chiều 7/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì cuộc họp Tổ chỉ đạo thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tỉnh trong lĩnh vực kinh tế.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc họp, Tổ chỉ đạo rà soát 8 nội dung kiến nghị Trung ương, trong đó còn 5 nội dung tiếp tục được tỉnh phối hợp với các cơ quan Trung ương để xử lý.

Các kiến nghị tập trung vào việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ngành công nghiệp bô-xít - alumin - nhôm; tháo gỡ khó khăn cho Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân III; rà soát, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản bô-xít, xử lý các khu vực chồng lấn với khu dân cư, đất sản xuất.

Tỉnh cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời liên quan đến quy hoạch khoáng sản; hỗ trợ ngân sách Trung ương để hoàn chỉnh 2 dự án cao tốc và thống nhất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

Trong 8 nội dung được rà soát, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Phan Thiết - Gia Nghĩa đã được giải quyết. Hai nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho 6 dự án năng lượng tái tạo và triển khai các trạm BTS đã được cơ quan Trung ương có văn bản hướng dẫn hoặc ý kiến xử lý.

Đại diện các sở, ngành tham gia buổi làm việc

Đối với các dự án năng lượng tái tạo, cuộc họp yêu cầu phân loại cụ thể từng nhóm vướng mắc để xác định đúng thẩm quyền xử lý. Những dự án nằm trong khu vực quy hoạch dự trữ khoáng sản thuộc phạm vi tỉnh có thể được chủ động xử lý theo thẩm quyền.

Trong khi đó, các dự án vướng Quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg là nhóm khó khăn lớn hơn, cần tiếp tục phối hợp với cơ quan Trung ương để tháo gỡ.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu các nội dung còn vướng mắc phải được phân công cụ thể cho từng cá nhân, cơ quan chủ trì và đơn vị phối hợp.

Theo đó, từng nhóm vấn đề phải xác định rõ tỉnh đã thực hiện những phần việc nào, cơ quan Trung ương đã xử lý đến đâu, nội dung nào thuộc thẩm quyền địa phương và hướng triển khai tiếp theo.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung phát biểu kết luận.

Theo phân công, các nội dung thuộc lĩnh vực Công Thương do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì, Giám đốc Sở Công Thương trực tiếp thực hiện. Nhóm nội dung về tài chính do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc chủ trì, Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp thực hiện.

Người phụ trách chính có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, cán bộ tham mưu của các sở, ngành liên quan. Các đơn vị phải báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện và những vấn đề còn vướng để Tổ chỉ đạo theo dõi, tổng hợp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu báo cáo của từng nhóm phải ngắn gọn, mạch lạc, đồng thời làm rõ kết quả thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan và hướng triển khai trong thời gian tới.

Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải báo cáo kết quả thực hiện cho Tổ chỉ đạo. Tổ giúp việc có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.