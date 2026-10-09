Lạng Sơn: Yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trước ngày 31/10

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, đến nay, các đơn vị đã bàn giao 609,33ha mặt bằng cho doanh nghiệp dự án tổ chức thi công. Trên diện tích được bàn giao, các nhà thầu huy động 2.466 nhân sự, 1.017 máy móc, thiết bị, triển khai 118 mũi thi công tại 5 gói thầu. Giá trị thực hiện đạt hơn 6.807 tỷ đồng, tương đương 79,68% giá trị hợp đồng.

Đoàn kiểm tra thực tế điểm vướng mắc GPMB trên địa bàn phường Đông Kinh. Ảnh: langson.gov.vn

Các nhà thầu đang tiếp tục thi công kết cấu mặt đường, hoàn thiện cầu, hầm chui dân sinh, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ. Từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 1.577 tỷ đồng, bằng 52,46% kế hoạch vốn bố trí trong năm.

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời hạ tầng kỹ thuật và cung ứng vật liệu xây dựng. Cụ thể, còn 6 hộ dân tại xã Đồng Đăng và phường Kỳ Lừa chưa di dời nhà ở; 6 hộ tại xã Đồng Đăng chưa bàn giao phần mặt bằng bổ sung theo thiết kế kỹ thuật. Đối với các hạng mục đường gom, toàn tuyến còn 47 vị trí chưa được bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, một số công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện, viễn thông, cấp nước chưa hoàn thành di dời. Nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là đá các loại và nhựa đường, còn khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Liên quan việc thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo số 773/TB-VP ngày 24/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức rà soát tiến độ thi công, GPMB và giải ngân vốn. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn chậm tiến độ, tập trung ở công tác GPMB, chi trả tiền bồi thường và hoàn thiện kế hoạch thi công các hạng mục còn lại.

Qua kiểm tra thực tế, ông Đinh Hữu Học biểu dương xã Nhân Lý đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; ghi nhận xã Hoàng Văn Thụ triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, ông chỉ rõ xã Đồng Đăng và các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa chưa hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ yêu cầu.

Đoàn kiểm tra thực tế các điểm còn vướng mắc GPMB trên địa bàn xã Đồng Đăng. Ảnh: langson.gov.vn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/10/2026.

Đối với những vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ và phương án bồi thường, phấn đấu giải quyết xong trước ngày 15/10/2026. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp, phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; đẩy nhanh kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và chi trả tiền bồi thường đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị quan tâm giải quyết thỏa đáng kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng; đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn trong di dời hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng các tuyến đường gom, đường ngang, nút giao IC04 và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án.