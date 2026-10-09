Xã Yên Lãng lấy ý kiến nhân dân về Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị tổ hợp dịch vụ SH-2

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Giang

Theo UBND xã Yên Lãng, tổng diện tích khu vực nghiên cứu của dự án là khoảng 1.353ha, trong đó, khoảng 1.332ha thuộc địa giới hành chính xã Yên Lãng và khoảng 21ha thuộc địa giới hành chính xã Mê Linh. Khu vực nghiên cứu nằm tại vùng bãi sông Hồng, có quỹ đất lớn, cảnh quan tự nhiên đặc trưng, tiếp cận trực tiếp không gian mặt nước sông Hồng và có khả năng kết nối với các tuyến giao thông, hạ tầng quan trọng của khu vực.

Việc nghiên cứu Đồ án nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; tạo cơ sở quản lý không gian, đất đai, xây dựng và đầu tư tại khu vực bãi sông; khai thác hợp lý quỹ đất và cảnh quan ven sông Hồng; từng bước hình thành các không gian dịch vụ, thể thao, du lịch, nghỉ dưỡng và công viên sinh thái; bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường, cảnh quan, phòng, chống thiên tai. Đồng thời, tạo cơ sở để rà soát, kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lãng Quách Sĩ Dũng, quy hoạch khu vực này liên quan trực tiếp đến dư địa phát triển của các khu vực liên quan. Cụ thể, khi quy hoạch được phê duyệt, các nhà đầu tư sẽ xây dựng các khu công nghệ cao về nông nghiệp sinh thái, từ đó tạo ra môi trường làm việc và dịch vụ tốt hơn cho người dân.

Đông đảo người dân dự Hội nghị. Ảnh: Hồng Giang

Ông Lê Văn - Trưởng thôn Hoàng Kim phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Giang

Cơ cấu quy hoạch bao gồm 5 phân khu chính, trong đó có phân khu sân golf rộng 168ha, đóng vai trò là động lực thu hút đầu tư và dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; khu nghỉ dưỡng sinh thái rộng khoảng 22ha, tạo không gian phát triển đô thị mới; khu vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, rộng hơn 500ha, kết hợp nông nghiệp sinh thái, văn hóa, trải nghiệm.

Tại hội nghị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến đối với đồ án; mong muốn quá trình triển khai tiếp tục được công khai, minh bạch; người dân được quan tâm, bảo đảm điều kiện sống ổn định và có chính sách bồi thường thỏa đáng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Yên Lãng Lê Văn Khương đề nghị Phòng Kinh tế xã phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là các sở, ngành thành phố để triển khai các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND xã Yên Lãng Lê Văn Khương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Giang

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, xã sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn những nội dung phù hợp để bổ sung hoặc hiệu chỉnh nhằm hoàn chỉnh quy hoạch phân khu; đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.