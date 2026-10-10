Bổ sung nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội

Với nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đang ở mức cao, trong khi nguồn vốn cho vay còn hạn chế, UBND tỉnh đã quan tâm, bổ sung thêm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân.

Nhu cầu vay vốn rất lớn

Theo Chi nhánh NHCSXH tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, các dự án nhà ở xã hội lớn còn chưa mở bán, nhưng doanh số cho vay đã đạt 129 tỷ đồng, với 202 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt 46 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ của chương trình đạt 476 tỷ đồng với 1.155 hộ vay còn dư nợ, tăng 82 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 57% kế hoạch Trung ương giao. Những con số nêu trên cho thấy nhu cầu tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn khá lớn. Đặc biệt, khi nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường, nhu cầu vay vốn của người dân dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Công trường thi công Khu nhà ở xã hội CT-02 (phường Nam Nha Trang). Ảnh: M.HÙNG

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội rà soát nhu cầu, xây dựng phương án và phân bổ nguồn vốn giai đoạn 2026 - 2027. Kết quả, 5 chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings, Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings, Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN, Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận đã cung cấp thông tin về dự án, tiến độ thực hiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ và thời gian dự kiến ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội, với tổng số hơn 4.200 căn hộ. Trong đó, Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử (Khu K2, phường Đông Hải) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings, Dự án Khu nhà ở xã hội VCN Vĩnh Hải (phường Bắc Nha Trang) của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN và Dự án Khu nhà ở xã hội CT-01 (phường Nam Nha Trang) của Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Dự án Khu nhà ở xã hội CT-02 (phường Nam Nha Trang) của Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings dự kiến đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán trong tháng 10-2026.

Với số lượng lớn căn hộ của các dự án nhà ở xã hội, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với chủ đầu tư rà soát số lượng khách hàng có nhu cầu vay vốn. Kết quả bước đầu cho thấy, khoảng 1.309 căn hộ có dự kiến vay vốn tại NHCSXH, với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.315 tỷ đồng. Đây là con số khá lớn so với nguồn vốn hiện có, đặt ra yêu cầu phải chủ động bổ sung nguồn lực tín dụng để người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Bổ sung nguồn vốn tín dụng

Được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tạo lập chỗ ở của người dân. Với lãi suất ưu đãi, thời gian vay phù hợp, nguồn vốn từ NHCSXH giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, tạo điều kiện để người vay từng bước ổn định cuộc sống. Ông Trần Minh Cường (người dân phường Nam Nha Trang) cho biết, gia đình ông đã đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án ở phường Nam Nha Trang và được các cơ quan chức năng, chủ đầu tư xác nhận đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Ông mong được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH để giúp gia đình giảm bớt áp lực tài chính, sớm có nhà ở ổn định.

Thi công nhà ở xã hội tại Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử (Khu K2, phường Đông Hải). Ảnh: M.HÙNG

Theo ông Lê Minh Lộc - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, theo quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2026 của NHCSXH, chỉ tiêu cho vay nhà ở xã hội giao cho chi nhánh được bổ sung thêm 45 tỷ đồng, nâng tổng chỉ tiêu được giao tăng trong năm 2026 lên 153 tỷ đồng. Hiện nay, nguồn vốn còn lại của chương trình khoảng 66 tỷ đồng. Trong khi đó, nhu cầu vay vốn tại các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn dự kiến khoảng 1.315 tỷ đồng. Vì vậy, để thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã báo cáo đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét bổ sung 396 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH trong năm 2026 để giải ngân theo tiến độ các dự án. Nguồn vốn được bổ sung sẽ góp phần tăng khả năng cho vay đối với các đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội; nhất là người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách có nhu cầu thực sự về nhà ở nhưng khả năng tích lũy còn hạn chế.

Từ kiến nghị của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu phương án xử lý. Cuối tháng 9, UBND tỉnh đã bổ sung hơn 103,9 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay chương trình nhà ở xã hội. Đây là sự quan tâm kịp thời của tỉnh nhằm chủ động chuẩn bị nguồn lực tín dụng, đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của người dân đối với các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện triển khai, ký hợp đồng mua bán. Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất Trung ương, UBND tỉnh quan tâm cân đối thêm nguồn vốn và phối hợp với các chủ đầu tư, cơ quan liên quan triển khai giải ngân cho khách hàng; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân về điều kiện, thủ tục vay vốn và kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo đảm nguồn vốn chính sách được sử dụng hiệu quả.