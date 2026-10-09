Hà Nội khánh thành, khởi công 96 công trình, dự án dịp 10/10

18 dự án tiêu biểu: Giải quyết bài toán trước mắt, kiến tạo tương lai

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong đợt này, thành phố công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng; trong đó, vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%.

Riêng dịp 10/10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, có 18 công trình, dự án tiêu biểu, tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Những con số trên cho thấy quy mô đầu tư vượt trội và khả năng huy động nguồn lực ấn tượng của Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: BTC

18 công trình, dự án tiêu biểu được triển khai trên nhiều lĩnh vực then chốt, thể hiện rõ tư duy chiến lược của Hà Nội trong việc giải quyết các bài toán dân sinh cấp thiết và chuẩn bị điều kiện phát triển lâu dài.

Ở nhóm công trình khánh thành và thông xe kỹ thuật, 4 dự án gồm các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5; đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Bến xe khách Yên Sở và Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 đã chính thức hoàn thành. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đối với 14 dự án khởi công mới, có thể thấy rõ những định hướng phát triển quan trọng của Hà Nội.

Trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp, tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cảng thủy nội địa Giang Biên và Khu công nghiệp Tiến Thắng sẽ hoàn thiện hạ tầng kết nối, mở rộng năng lực vận tải, logistics, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm.

Trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, các dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Cầu Bây và hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 - Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô mang ý nghĩa sinh thái lớn.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ, các dự án được triển khai sẽ góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, bổ sung các sản phẩm du lịch, dịch vụ và tạo thêm những không gian phát triển mới.

Trong lĩnh vực giáo dục và an ninh, 3 dự án trường phổ thông nhiều cấp học tại Thạch Thất, Sóc Sơn, Phù Đổng cùng Trung tâm an ninh mạng và hạ tầng phục vụ Công an TP. Hà Nội tiếp tục khẳng định sự quan tâm đầu tư cho phát triển con người và bảo đảm an toàn xã hội.

Không để khởi công rồi chậm triển khai

Một điểm sáng đáng chú ý trong đợt công bố này là khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa khi vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư. Điều này khẳng định niềm tin và vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của Thủ đô.

Thành phố xác định ngân sách nhà nước sẽ tập trung vào các công trình hạ tầng thiết yếu, công cộng mang tính dẫn dắt; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn tư nhân. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực mới chỉ là bước đầu. Điều cốt lõi là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, chi phí và chất lượng.

Thành phố cam kết luôn đồng hành cùng nhà đầu tư có năng lực, song cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ và chất lượng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ấn nút lễ công bố danh mục công trình, dự án khởi công, khánh thành, triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: BTC

Để các dự án sớm mang lại giá trị thực tế, đối với công trình khánh thành, thông xe, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, nghiệm thu, bàn giao và tổ chức vận hành an toàn. Các công trình giao thông phải bảo đảm phương án kết nối đồng bộ, công trình y tế phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để phục vụ nhân dân ngay.

Đối với 14 dự án khởi công mới, chủ đầu tư phải tập trung hoàn thiện thủ tục, bố trí nguồn lực triển khai ngay sau khởi công với kế hoạch cụ thể, rõ mốc tiến độ và trách nhiệm. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng “khởi công rồi bỏ đó”, chậm tiến độ hoặc đội vốn.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu nâng cao trách nhiệm phối hợp, chủ động tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai và vật liệu xây dựng; gắn tiến độ thi công với giải ngân vốn đầu tư công. UBND TP. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm./.