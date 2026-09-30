'Lá chắn' an ninh ở Khuổi Mèo

Lực lượng Công an và Tổ tự quản xóm Khuổi Mèo tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc Mông.

Khuổi Mèo hiện có 120 hộ dân sinh sống. Dù an ninh, trật tự trên địa bàn thời gian qua cơ bản được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước ổn định, nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Thời gian qua, tại xóm xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý nhân dân và trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chưa đúng quy định pháp luật.

Nhằm phát huy vai trò chủ động của nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở, UBND xã Sảng Mộc đã triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình “Xóm đạo tự quản về an ninh, trật tự”.

Ngày 24/9/2026, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh phối hợp với UBND xã tổ chức ra mắt mô hình, góp phần cụ thể hóa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn đặc thù này.

Tổ tự quản gồm 9 thành viên, với sự tham gia của đại diện chi bộ, ban lãnh đạo xóm, các đoàn thể, lực lượng an ninh cơ sở, người có uy tín và đại diện chức sắc tôn giáo ở địa phương.

Chia sẻ về tinh thần trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ, ông Ngô Văn Tô, Bí thư Chi bộ xóm Khuổi Mèo, Tổ trưởng Tổ tự quản, cho biết: Chúng tôi sẽ nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con trong xóm luôn đoàn kết, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, chủ động hòa giải các mâu thuẫn từ sớm, từ xa, quyết không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chia rẽ.

Tổ tự quản xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên, giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy ước của xóm.

Tổ cũng là cầu nối tiếp nhận thông tin từ nhân dân, phối hợp với Công an xã để kịp thời nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phát sinh, hạn chế nguy cơ hình thành điểm nóng.

Thượng tá Nguyễn Quang Điệp, Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, cho biết: Để mô hình hoạt động đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thực chất, lực lượng Công an tỉnh và Công an cơ sở sẽ thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Tổ tự quản về nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống an ninh, trật tự; kịp thời cung cấp thông tin, tuyên truyền pháp luật và làm tốt công tác tham mưu để giúp mô hình hoạt động đúng hướng, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân.

Đại diện Tổ tự quản ký quy chế phối hợp với UBND xã Sảng Mộc tại Lễ ra mắt mô hình “Xóm đạo tự quản về an ninh, trật tự” xóm Khuổi Mèo.

UBND xã Sảng Mộc đã ban hành bộ tiêu chí xây dựng mô hình, trong đó xác định việc vận động 100% hộ dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, quản lý tốt nhân khẩu, giữ gìn nếp sống văn minh.

Hoạt động của mô hình được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đánh giá cao ý nghĩa của việc thành lập mô hình tại địa bàn đặc thù này, ông Lê Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Sảng Mộc, nhấn mạnh: Mô hình “Xóm đạo tự quản về an ninh, trật tự” có ý nghĩa thiết thực. Đây là giải pháp củng cố “lá chắn” an ninh từ cơ sở, đồng thời là cầu nối giữa chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo.

Thông qua mô hình, địa phương phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp bà con an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và xây dựng xóm làng ngày càng phát triển.

Việc xây dựng mô hình tự quản tại Khuổi Mèo cho thấy hướng tiếp cận chú trọng phòng ngừa, phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Khi người dân chủ động tham gia nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn và phối hợp với lực lượng chức năng, những vấn đề phát sinh sẽ được phát hiện, xử lý kịp thời.

Mô hình “Xóm đạo tự quản về an ninh, trật tự” tại Khuổi Mèo được kỳ vọng trở thành mô hình phù hợp để nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và nhân rộng tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định để người dân yên tâm lao động, sản xuất và xây dựng cuộc sống.