Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Trưởng Cơ quan đại diện phải chuyển mạnh từ triển khai hoạt động sang kiến tạo giá trị

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, mỗi Trưởng Cơ quan đại diện cần xác định rõ sau nhiệm kỳ sẽ để lại kết quả gì cho địa bàn và cho đất nước. (Ảnh: Quang Hòa)

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, trọng trách Trưởng Cơ quan đại diện đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, mà quan trọng hơn là tư duy nhạy bén, năng lực phán đoán, khả năng xử lý linh hoạt, tổ chức công việc hiệu quả và quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể.

Trong bối cảnh công tác đối ngoại đứng trước những yêu cầu ngày càng cao, người đứng đầu Cơ quan đại diện phải nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị; đồng thời triển khai đồng bộ cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Thứ trưởng nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, mỗi Trưởng Cơ quan đại diện cần xác định rõ sau nhiệm kỳ sẽ để lại kết quả gì cho địa bàn và cho đất nước. Thay vì dàn trải nguồn lực để duy trì hoạt động thường xuyên, cần lựa chọn những trọng tâm, khâu đột phá phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, chủ động tìm cách làm mới và tạo ra giá trị mới.

Theo Thứ trưởng, Cơ quan đại diện cần trở thành đầu mối quan trọng trong phát hiện, kết nối và huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước. Các Trưởng Cơ quan đại diện cần chủ động tìm kiếm thị trường, dòng vốn, công nghệ, tri thức, nhân tài và các mạng lưới đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối với các tập đoàn, trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm công nghệ, chuyên gia và cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng. (Ảnh: Quang Hòa)

Đối với các lĩnh vực chiến lược như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ chiến lược, Thứ trưởng yêu cầu phải chủ động học hỏi, tìm đúng người, đúng đối tác, đúng cơ hội; từ một mối quan hệ cụ thể phát triển thành chương trình hợp tác, dự án đầu tư, hoạt động chuyển giao công nghệ hoặc mạng lưới chuyên gia có giá trị thiết thực đối với đất nước.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao chất lượng nắm tình hình, dự báo và tham mưu. Người đứng đầu Cơ quan đại diện phải theo dõi sát các diễn biến chính trị, kinh tế, đối ngoại, an ninh, xã hội; không chỉ nhận biết những gì đã xảy ra mà phải nhận diện những vấn đề đang hình thành, khả năng phát sinh và tác động đối với Việt Nam. Khi xuất hiện diễn biến mới, phức tạp, nhạy cảm, cần kịp thời báo cáo, tham mưu, không để bị động, bất ngờ; mọi đánh giá và xử lý công việc phải xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Thứ trưởng cũng yêu cầu xây dựng Cơ quan đại diện thực sự hướng tới phục vụ, trước hết là phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc, đồng thời phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, địa phương trong nước. Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối địa phương và phục vụ các đoàn công tác cần được thực hiện chuyên nghiệp, hiệu quả, để Cơ quan đại diện trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Lễ khai giảng. (Ảnh: Quang Hòa)

Cùng với đó, người đứng đầu phải đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ và tập thể; xây dựng Cơ quan đại diện đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, phát huy năng lực từng cán bộ. Thứ trưởng lưu ý, uy tín của Cơ quan đại diện và ngành Ngoại giao được tạo nên từ từng cán bộ, từng hành vi và quyết định của người đứng đầu; vì vậy, Trưởng Cơ quan đại diện phải nêu gương và chịu trách nhiệm về hoạt động của đơn vị.

Thứ trưởng kỳ vọng chương trình sẽ giúp các học viên không chỉ bổ sung kiến thức mà còn chuẩn bị tư duy, phương pháp và công cụ xây dựng định hướng, kế hoạch hành động cho cả nhiệm kỳ; chủ động trao đổi với Lãnh đạo Bộ, các Đại sứ đi trước, chuyên gia và các đơn vị về những vấn đề thực tiễn tại địa bàn.