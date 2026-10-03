Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu thăm và làm việc tại Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchiaan. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville)

Tiếp Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu có ngài Kem Sambath, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Yos Sokny, Chánh Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Som Chanvossa, Phó Chánh Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Nou Piseth, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á - Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu đã trân trọng chuyển lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe thân thiết nhất từ đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, tới ngài Prak Sokhonn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Tại buổi làm việc, hai bên thông báo cho nhau về tình hình liên quan; nhất trí đánh giá quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) là mối quan hệ đoàn kết truyền thống, gắn bó lịch sử và là nền tảng chính trị quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước; bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; tin tưởng quan hệ giữa hai Đảng sẽ tiếp tục định hướng, củng cố và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian tới ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Quang cảnh buổi thăm và làm việc của Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng CPP và Đảng bộ 6 tỉnh thuộc địa bàn lãnh sự là Preah Sihanouk, Koh Kong, Kampot, Kep, Kampong Speu và Takeo, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng ở cấp địa phương, đặc biệt là giữa các địa phương có chung đường biên giới trên bộ và trên biển.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville)

Ngài Kem Sambath, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương bày tỏ tin tưởng vào sự bổ nhiệm của Đảng và Nhà nước Việt Nam; hy vọng với bề dày kinh nghiệm công tác đối ngoại sẽ có đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước và giao lưu nhân dân giữa hai nước; sẵn sàng duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ để Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có một nhiệm kỳ thành công tại Sihanoukville, Campuchia.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville)