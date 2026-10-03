Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 379/2026 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11), thay thế Nghị định 72/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và Nghị định 153/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2023.

Lực lượng cảnh vệ diễn tập bảo vệ yếu nhân tại khu vực Hồ Gươm hồi tháng 7/2025. (Ảnh: Viên Minh)

Nghị định mới dành một chương quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô phục vụ công tác với các chức danh.

Theo đó, các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác (trừ trường hợp có quy định, quyết định khác của cấp có thẩm quyền), không quy định mức giá, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư.

So với Nghị định 72/2023, quy định mới bổ sung Thường trực Ban Bí thư vào nhóm chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá. Hiện chức danh Thường trực Ban Bí thư được sử dụng thường xuyên một ô tô không quy định mức giá trong thời gian công tác, nhưng chưa áp dụng chế độ này sau khi nghỉ công tác.

Chính phủ quy định nhóm chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao.

Theo quy định mới, các chức danh tại bậc 1 Nhóm II trong Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị được sử dụng một xe ô tô có mức giá tối đa 1,7 tỷ đồng/xe.

Gồm: Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng các ban Đảng ở Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng là Ủy viên Trung ương Đảng; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhóm này còn có: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Phó Bí thư của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM là Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Hà Nội và TP.HCM.

Riêng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương không là Ủy viên Trung ương Đảng được cử dụng một xe ô tô có mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng.

Các chức danh thuộc Nhóm III trong Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị được sử dụng xe ô tô có mức giá tối đa 1,5 tỷ đồng/xe.

Gồm: Phó Trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương (không là Ủy viên Trung ương Đảng); Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chánh án TAND Tối cao, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phó Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Phó Bí thư tỉnh, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; Phó Bí thư chuyên trách của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Chủ tịch các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật; Trợ lý các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Nhóm này còn gồm: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố; Thẩm phán TAND Tối cao, Kiểm sát viên VKSND Tối cao; Trợ lý các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Trợ lý của: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trưởng ban, cơ quan đảng Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao (không là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư); Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.