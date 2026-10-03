Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định cũng quy định các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng gồm: bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và các chế độ khác.

Cụ thể là quy định thực hiện đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, thân nhân và người phục vụ người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14.

Người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà với mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/người/lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung với mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần. Đồng thời được hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết.

* Từ ngày 5/10, Nghị định số 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội chính thức có hiệu lực.

Theo Nghị định số 335, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 500 nghìn đồng lên 540 nghìn đồng/tháng.

Người khuyết tật nặng trong độ tuổi lao động hoặc người trưởng thành được hưởng 810 nghìn đồng/ tháng; trẻ em và người cao tuổi khuyết tật nặng hưởng 1,08 triệu đồng/tháng.

Người khuyết tật đặc biệt nặng trong độ tuổi lao động hoặc người trưởng thành, mức trợ cấp là 1,08 triệu đồng/tháng; trẻ em và người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng hưởng 1,35 triệu đồng/ tháng.

Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật thuộc diện trợ giúp xã hội cũng được hỗ trợ kinh phí hằng tháng theo hệ số quy định.