[GALLERY] Thực trạng các hầm đi bộ đầu tư tiền tỷ tại Hà Nội

Từng được kỳ vọng là "lá chắn an toàn" giải quyết xung đột giao thông và tạo lối đi thông thoáng cho người dân băng qua các trục đường lớn, hệ thống hầm đi bộ trên địa bàn Hà Nội (tập trung nhiều ở các tuyến Vành đai 3 như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển hay nút giao Ngã Tư Sở) lại đang bộc lộ nhiều bất cập về hiệu quả khai thác.

Ghi nhận thực tế tại nhiều hầm bộ hành, công tác vệ sinh môi trường vẫn được duy trì khi luôn có nhân viên túc trực quét dọn.

Không gian bên dưới nhìn chung thoáng mát, sạch sẽ.

Tuy nhiên, chất lượng hạ tầng sau nhiều năm vận hành đang xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp. ﻿

Tại lối lên xuống của nhiều hầm, không gian tiếp cận bị thu hẹp bởi tình trạng để đồ đạc, vật liệu xây dựng, bao tải cát, ván ép hay xe máy dựng ngổn ngang. ﻿

Đi sâu vào lòng hầm, tường ốp gạch men nhiều nơi đã bong tróc, ẩm mốc và hoen ố.

﻿ Hệ thống lan can, tay vịn kim loại bị hoen rỉ, nhiều điểm nối lung lay, thậm chí đứt gãy gỉ sét tạo mối nguy hiểm cho người vịn.

Mặt sàn và các bậc thang nhiều chỗ cũng trong tình trạng lở loét, nứt vỡ hoặc ẩm trơn, tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã cao. Một số điểm còn bị chiếm dụng làm nơi nghỉ ngơi, ngủ trưa hoặc tập thể dục thay vì phục vụ mục đích giao thông chính.

Trái ngược hoàn toàn với cảnh xe cộ nườm nượp, chen chúc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn phía trên mặt đường, bên dưới các hầm đi bộ lại là khung cảnh vắng lặng đến đìu hiu.

Khảo sát vào khung giờ cao điểm trưa dọc các hầm tuyến Vành đai 3, người qua lại chỉ lác đác vài lượt trong suốt cả tiếng đồng hồ, chủ yếu là nhân viên văn phòng hoặc người dân gần đó.

Nhiều người dân thừa nhận vẫn có thói quen băng cắt trực tiếp qua làn đường đông đúc vì ngại việc phải đi bộ vòng xuống hầm, leo cầu thang dốc tốn sức và mất thời gian.

Bên cạnh đó, tâm lý e ngại không gian ngầm thiếu ánh sáng, lo ngại an ninh hay cảm giác bất an khi lan can lung lay, nền trơn trượt cũng là rào cản lớn khiến công trình này bị "chê".

Hiện Hà Nội có hàng chục hầm đi bộ đã được đưa vào vận hành. Việc công trình hàng tỷ đồng vắng khách không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư mà còn làm suy giảm hiệu quả của hạ tầng giao thông đô thị.

Theo các chuyên gia quy hoạch và giao thông, để kéo người dân trở lại với hầm bộ hành, cơ quan quản lý cần khẩn trương rà soát, duy tu và sửa chữa dứt điểm các hạng mục xuống cấp. Đồng thời, cần nghiên cứu tích hợp thêm các tiện ích hiện đại, tối ưu lối tiếp cận gắn với nhà chờ xe buýt và các phương tiện công cộng, đưa hầm bộ hành thực sự trở thành lộ trình an toàn, thuận tiện và thân thiện đối với người đi bộ Thủ đô.