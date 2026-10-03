Không khí lạnh vẫn đang trên đường di chuyển, miền Bắc tiếp tục nắng 35 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/10, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, oi bức với mức nhiệt cao nhất 36 độ; đêm 3/10 có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày 4/10, khu vực có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc tiếp tục oi nóng trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/10, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, ảnh hưởng không khí lạnh nên khu vực có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5/10, trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, ngày 3/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng, có nơi nắng nóng. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông.

Hiện nay (03/10), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ phổ biến 26-29 độ.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 04/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội: từ gần sáng ngày 5/10 ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ đêm 04/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh.

Từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 05/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 06/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 04/10 đến ngày 06/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/10:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 34-35 độ C. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.