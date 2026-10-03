NGÀY HỘI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA Đổi mới sáng tạo - Từ ý tưởng đến động lực phát triển toàn xã hội

Thắp sáng tinh thần đổi mới trong toàn dân

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mai Dương nhấn mạnh: ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, khẳng định quyết tâm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn dân, toàn diện, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đến triển khai thực thi để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây cũng là dịp để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước hội tụ chia sẻ, kết nối, góp phần phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Toàn cảnh buổi họp báo tháng 9, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức

Chia sẻ rõ hơn về thông điệp của sự kiện năm nay, ông Nguyễn Mai Dương cho biết, việc lựa chọn chủ đề “Đổi mới sáng tạo - động lực phát triển toàn xã hội” được đúc kết từ quá trình tham mưu, bám sát các chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số: 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, tại Thông báo Kết luận số: 134 ngày 2/8/2026 của Văn phòng Trung ương về phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số: 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: “Phải chuyển mạnh từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội”.

Tinh thần này đặt ra yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo vượt ra khỏi phạm vi của các viện nghiên cứu, trường đại học hay doanh nghiệp công nghệ để trở thành một phần của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, mỗi người dân đều là một chủ thể sáng tạo; doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh; mỗi cán bộ, công chức phải duy trì tư duy kiến tạo phát triển và mỗi bộ, ngành, địa phương phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong chính lĩnh vực phụ trách. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu rộng hơn là xây dựng một xã hội học tập, xã hội sáng tạo và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo sâu rộng trong cộng đồng.

Thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các thành tố trong hệ sinh thái

Trong khuôn khổ Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì ba nhóm hoạt động trọng tâm. Đáng chú ý là Lễ mít tinh và công bố các kết quả vinh danh quy mô quốc gia. Trong buổi lễ, Bộ sẽ công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, trao Giải thưởng sáng kiến khoa học 2026 và Giải thưởng Sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tổ chức Diễn đàn tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tập trung vào những bài toán có tính thực tiễn cao. Riêng mảng chuyển đổi số sẽ dành thời lượng làm rõ việc triển khai Khung kiến trúc số 1.0 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngoài ra, Bộ sẽ tổ chức Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 với trên 100 gian hàng, quy tụ các tập đoàn công nghệ lớn trong nước và quốc tế cùng các định chế tài chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng. Sự hiện diện song hành này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán tiếp cận vốn, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các sự kiện chính, ngày hội còn mở rộng với các diễn đàn chuyên sâu bên lề như diễn đàn ngành ngân hàng và diễn đàn về đổi mới sáng tạo của tiểu vùng sông Me Kong và một số hoạt động khác.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với mục đích nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân, nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống; khuyến khích mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân chủ động đầu tư, tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, các hoạt động của Ngày hội cần gắn với việc thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Từ một sự kiện tôn vinh sáng kiến, công nghệ và mô hình mới, Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 hướng tới một mục tiêu rộng hơn: bbiến tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động, kết nối và kết quả cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội. Đây cũng là một bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết: 57-NQ/TW, đưa đổi mới sáng tạo từ định hướng chính sách vào thực tiễn, để sáng tạo không chỉ diễn ra trong phòng thí nghiệm hay doanh nghiệp công nghệ mà trở thành động lực phát triển của toàn xã hội.

Theo Nghị định số: 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 1/10 hàng năm được quy định là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (Innovation Day). Năm 2026, Ngày hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4/10 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển toàn xã hội”, hướng tới lan tỏa tinh thần sáng tạo trong mọi lĩnh vực, mọi tầng lớp và đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển đất nước.