Kỳ vọng vào Nguyễn Thị Thật

Ở tuổi 33, tay đua quê An Giang vẫn là một trong những gương mặt nổi bật nhất của xe đạp đường trường Việt Nam và sở hữu bề dày thành tích đáng chú ý trên đấu trường châu lục.

Nguyễn Thị Thật là niềm hy vọng hàng đầu của xe đạp Việt Nam tại ASIAD 2026

Tại ASIAD 2026, đội tuyển Việt Nam tham dự 3 nội dung. Ngày 20.9, Phạm Lê Xuân Lộc thi đấu nội dung tính giờ cá nhân nam. Ngày 22.9, Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi tranh tài xuất phát đồng hàng nữ. Một ngày sau, Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Hướng thi đấu xuất phát đồng hàng nam.

Trong số các tuyển thủ Việt Nam, Nguyễn Thị Thật được kỳ vọng nhiều nhất cho khả năng cạnh tranh huy chương. Tay đua này từng giành HCB ASIAD 2014, xếp hạng 5 tại ASIAD 18 năm 2018 và đứng thứ 4 ở ASIAD 19 năm 2023.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thật đã 3 lần vô địch châu Á và từng giành suất tham dự Olympic Paris 2024. Đây là những dấu mốc cho thấy đẳng cấp của tay đua Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Điểm mạnh nổi bật của Nguyễn Thị Thật là khả năng nước rút. Tuy nhiên, tại ASIAD lần này, thử thách dành cho cô không chỉ nằm ở cuộc cạnh tranh với các đối thủ mạnh của châu Á mà còn ở đặc điểm đường đua.

Nội dung xuất phát đồng hàng nữ có lộ trình dài hơn 90km với nhiều đoạn đèo dốc. Điều này khiến cuộc đua không đơn thuần là màn so tài về tốc độ. Khả năng phân phối sức, bám nhóm và thích ứng với địa hình sẽ đóng vai trò quan trọng trước khi các tay đua bước vào chặng nước rút.

Nguyễn Thị Thật sẽ thi đấu cùng Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi, hai đồng đội đã sát cánh với cô trong nhiều năm. Đặc biệt, Nguyễn Thị Thi và Thu Mai từng góp sức cùng Nguyễn Thị Thật giành chức vô địch châu Á 2023 và suất dự Olympic.

Việc thi đấu cùng nhau trong thời gian dài, từ cấp đội đua An Giang đến ĐTQG giúp bộ ba có sự ăn ý nhất định. Đây có thể là lợi thế quan trọng trong một nội dung mà chiến thuật đồng đội ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh thành tích.

Trước ASIAD, các tay đua nữ Việt Nam đã tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc), qua đó rèn thể lực và làm quen với địa hình có độ dốc tương đồng với đường đua tại Nhật Bản.

Ở tuổi 33, ASIAD 2026 có thể là một trong những kỳ đại hội lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Thật. Với kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng nước rút đã được khẳng định, tay đua quê An Giang được kỳ vọng sẽ nỗ lực hết mình, hướng tới thành tích cao nhất cho xe đạp Việt Nam.