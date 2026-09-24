Kình ngư 13 tuổi làm chao đảo ASIAD

Yu Zidi giành 3 HCV cá nhân và phá kỷ lục ASIAD ở cả ba nội dung tham dự tại Nhật Bản.

Yu Zidi khép lại ba nội dung cá nhân tại ASIAD 2026 bằng thành tích gần như tuyệt đối: 3 lần xuống nước ở chung kết, 3 HCV và 3 kỷ lục đại hội. Chiến thắng ở 400 m hỗn hợp cá nhân hôm 23/9 hoàn tất cú hat-trick cho kình ngư Trung Quốc ngay trong lần đầu dự Á vận hội.

Điều đáng chú ý không còn nằm ở tuổi của Yu, mà ở những con số cô tạo ra.

Ở 200 m bướm, Yu về nhất với 2 phút 05,08 giây, phá kỷ lục ASIAD của Zhang Yufei. Một ngày sau, cô gây tiếng vang lớn hơn khi bơi 200 m hỗn hợp cá nhân trong 2 phút 06,10 giây, lập kỷ lục châu Á và chỉ chậm kỷ lục thế giới của Summer McIntosh 0,40 giây. Thành tích này thậm chí đủ để giành HCV Olympic Paris 2024.

Yu tiếp tục thống trị 400 m hỗn hợp với 4 phút 28,56 giây, nhanh hơn kỷ lục ASIAD tồn tại từ năm 2014 của Ye Shiwen khoảng 4,5 giây. Cô bỏ xa người về nhì Ke Wenxi 3,95 giây. Đây cũng là thành tích nhanh thứ tư thế giới trong năm 2026, chỉ đứng sau ba thông số của McIntosh.

Ở tuổi 13, Yu vì thế không chỉ thắng các đối thủ cùng thế hệ. Những thông số của cô đã được đặt cạnh nhóm VĐV mạnh nhất thế giới.

Thành tích 2 phút 06,10 giây ở 200 m hỗn hợp giúp Yu Zidi chỉ còn cách kỷ lục thế giới của Summer McIntosh 0,40 giây.

Một năm trước, Yu từng gây sốc tại giải vô địch thế giới khi mới 12 tuổi. Cô trở thành VĐV trẻ nhất giành huy chương trong lịch sử World Aquatics Championships nhờ HCĐ tiếp sức của Trung Quốc, đồng thời ba lần đứng thứ tư ở các nội dung cá nhân. Đến tháng 3 năm nay, Yu còn đánh bại nhà vô địch Olympic Regan Smith ở 200 m bướm tại China Swimming Open.

ASIAD 2026 vì thế giống một bước chuyển hơn là màn ra mắt của một thần đồng. Yu không còn cần chứng minh mình đặc biệt so với những VĐV 13 tuổi khác. Câu hỏi bây giờ là cô còn có thể tiến gần McIntosh đến đâu trước Olympic Los Angeles 2028.

Khoảng cách rõ nhất hiện nằm ở 200 m hỗn hợp: 0,40 giây. McIntosh giữ kỷ lục thế giới 2 phút 05,70 giây, còn Yu đã đạt 2 phút 06,10 giây khi vẫn còn hơn hai năm trước kỳ Olympic tiếp theo.

Sự thăng tiến quá nhanh cũng khiến câu chuyện về Yu vượt khỏi những HCV ASIAD. Reuters cho biết thành công của cô làm xuất hiện những thảo luận về việc bảo vệ VĐV trẻ trước sức ép thành tích và truyền thông. Tuy nhiên, trên đường đua xanh, những gì Yu thể hiện tại Nhật Bản đã rất rõ ràng: Trung Quốc không chỉ sở hữu một tài năng cho tương lai, mà đã có thêm một ứng viên lớn cho các danh hiệu thế giới ngay từ hiện tại.