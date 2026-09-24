Thần đồng Rubik 6 tuổi gây chấn động với hai kỷ lục thế giới liên tiếp

Cô bé Lian Yunzhi lần đầu phá kỷ lục vào đầu tháng này tại một cuộc thi được Hiệp hội Rubik Thế giới (World Cube Association - WCA) chứng nhận ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, với thời gian trung bình 4,52 giây. Chưa dừng lại ở đó, tại một giải đấu khác ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Lian tiếp tục cải thiện thành tích xuống còn 4,27 giây.

Cô bé Lian Yunzhi, 6 tuổi, người Trung Quốc, đã lập hai kỷ lục thế giới về giải Rubik chỉ trong vòng 3 ngày. Nguồn: MXH

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, Lian hiện là nữ vận động viên giải Rubik tốc độ đầu tiên đạt thành tích trung bình dưới 4,5 giây. Hiệp hội Rubik Thế giới cũng đã ghi nhận cô bé là người đang nắm giữ kỷ lục nữ về thời gian trung bình nhanh nhất ở nội dung giải khối Rubik 3x3x3.

Trong cuộc thi tại Vũ Hán, hình ảnh cô bé đeo băng đô đỏ có nơ, tập trung cao độ khi đôi tay nhỏ liên tục xoay các mặt của khối Rubik đã thu hút sự chú ý. Sau khi hoàn thành một lượt giải chỉ trong khoảng 3,54 giây, Lian nở nụ cười đầy tự hào và nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

Hành trình đến với kỷ lục của Lian bắt đầu khi cô bé mới 4 tuổi. Khi ấy, lần đầu thử sức với Rubik, cô mất khoảng 90 giây để hoàn thành một khối. Ban đầu, Lian khá rụt rè và chưa tự tin tham gia các cuộc thi. Tuy nhiên, khi thành tích dần được cải thiện và nhận được sự công nhận, cô bé ngày càng yêu thích bộ môn này hơn, đồng thời kiên trì luyện tập để vượt qua những thử thách mới.

Bà Lin Yangxi, mẹ của Lian, chia sẻ: “Mẹ nhận thấy trước đây con bé rất hướng nội. Nhưng giờ đây, con bé trở nên tự tin hơn ở mọi nơi”.

CCTV cho biết Lian hiện đã ghi nhớ hơn 1.300 công thức giải Rubik khác nhau. Gần đây, cô bé dành khoảng 2-3 giờ mỗi ngày để luyện tập kỹ năng. Gia đình cũng đưa Lian đến Thượng Hải để học hỏi từ các huấn luyện viên hàng đầu nhằm tiếp tục nâng cao khả năng thi đấu.