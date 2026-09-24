ASIAD 20: Việt Nam bội thu huy chương

Các tay chèo Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui giành Huy chương đồng ở nội dung thuyền nữ 4 người 1 mái chèo cho rowing Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Rowing là môn đóng góp nhiều huy chương nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 24-9 với 4 Huy chương đồng.

Ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, các tay chèo Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui cán đích ở vị trí thứ ba, mang về tấm Huy chương đồng đầu tiên cho rowing Việt Nam trong ngày. Bộ tứ hoàn thành đường đua 2.000m với thành tích 6 phút 43 giây 86.

Tiếp đó, ở chung kết thuyền đôi nữ hai mái chèo hạng nặng, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc tiếp tục giành Huy chương đồng với thành tích 7 phút 02 giây 68. Hai tay chèo Việt Nam đã phải thi đấu hết sức trong cuộc đua quyết liệt với các đối thủ mạnh.

Sau khi hoàn thành phần thi, Phạm Thị Bích Ngọc kiệt sức và cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Vì vậy, khi lên bục nhận huy chương, chỉ có Tú Uyên đại diện cho đôi Việt Nam. Huy chương vàng thuộc về Trung Quốc, còn Iran giành Huy chương bạc.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam trao thưởng cho hai tay chèo Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ. Ảnh Bùi Lượng

Ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ cán đích thứ ba với thành tích 7 phút 13 giây 10, qua đó giành Huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về đôi Ren Wanning và Zhu Hongshan của Trung Quốc, còn Aksenova Anna và Smetulla Aydana của Uzbekistan giành Huy chương bạc.

Các tay chèo Việt Nam giành HCĐ nội dung thuyền 4 nam. Ảnh: Bùi Lượng

Tấm Huy chương đồng thứ tư của rowing thuộc về đội thuyền bốn nam gồm Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú. Bộ tứ Việt Nam hoàn thành phần thi với thời gian 5 phút 54 giây 40. Đây là lần đầu tiên rowing nam Việt Nam giành huy chương tại một kỳ ASIAD, tạo dấu mốc đáng nhớ cho bộ môn.

Ở môn cử tạ, đô cử Trần Minh Trí giành Huy chương đồng hạng 65kg nam với tổng cử 309kg, gồm 139kg cử giật và 170kg cử đẩy. Huy chương vàng thuộc về Pak Myong Jin của CHDCND Triều Tiên với tổng cử 328kg, còn He Yueji của Trung Quốc giành Huy chương bạc với 327kg. Đây là tấm huy chương đầu tiên của cử tạ Việt Nam tại ASIAD 20.

Đô cử Trần Minh Trí (áo đỏ) xuất sắc mang về thêm 1 HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Cùng ngày, võ sĩ Đinh Văn Tâm giành Huy chương bạc nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn wushu, qua đó mang về tấm Huy chương bạc đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Thể thao điện tử cũng ghi dấu với Huy chương đồng của đội tuyển NARAKA: Bladepoint.

Cuối ngày, điền kinh Việt Nam có một trong những màn trình diễn đáng chú ý nhất khi đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ giành Huy chương đồng.

Tiếp sức hỗn hợp 4x400m giành HCĐ. Ảnh: Bùi Lượng

Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc cán đích với thành tích 3 phút 14 giây 54, xếp thứ ba chung cuộc. Bahrain giành Huy chương vàng với thành tích 3 phút 12 giây 87, đồng thời phá kỷ lục Đại hội; Ấn Độ giành Huy chương bạc với 3 phút 14 giây 46.

Ở chung kết 10.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh thi đấu nỗ lực nhưng chỉ cán đích thứ sáu với thành tích 33 phút 44 giây 92. Huy chương vàng thuộc về Yavi Winfred của Bahrain với thời gian 32 phút 39 giây 18.

Trong khi đó, Vũ Thị Ngọc Hà không thể lọt vào nhóm tranh huy chương ở nội dung nhảy ba bước nữ.

Nguyễn Văn Khánh Phong tuột tấm Huy chương đồng đáng tiếc. Ảnh: Bùi Lượng

Ở môn thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Khánh Phong kết thúc chung kết vòng treo với 14.133 điểm, không thể giành huy chương. Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng xếp thứ tư chung cuộc ở nội dung ngựa vòng với 14.400 điểm, lỡ cơ hội bước lên bục nhận huy chương.

Khép lại ngày thi đấu 24-9, Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 1 Huy chương bạc và 7 Huy chương đồng. Tính đến cuối ngày, đoàn có 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 15 Huy chương đồng, tổng cộng 17 huy chương, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20.