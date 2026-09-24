Quả bóng vàng Việt Nam 2019 thi IELTS

Đỗ Hùng Dũng đăng ảnh kết quả 5,5 IELTS trên trang cá nhân chiều 24/9 kèm mô tả: "Lần đầu trải nghiệm thử thách IELTS". Trong 4 kỹ năng, tiền vệ sinh năm 1993 đạt điểm cao nhất (6,5) ở phần thi nói. Ở ba kỹ năng còn lại là nghe, đọc và viết, Hùng Dũng đều đạt điểm 5.

Ngôi sao thuộc biên chế CLB Hà Nội cũng dí dỏm chia sẻ trải nghiệm đi thi của mình. "Listening (nghe - PV): Người ta nói cái gì ý nhỉ?. Reading (đọc - PV): Đừng chỉ đọc sách bóng đá. Writing (viết - PV): Học cách viết vlog thêm đi. Speaking (nói - PV): Ngồi nói chuyện phiếm, giới thiệu về Việt Nam và mời examiner (giám thị) mua áo", Hùng Dũng cho biết.

5,5 IELTS tương đương trình độ tiếng Anh trung cấp khá và trình độ B1+ / B2 (đủ khả năng giao tiếp hàng ngày nhưng còn hạn chế với các chủ đề học thuật chuyên sâu) theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR). 5,5 không phải số điểm quá cao với thí sinh bình thường, nhưng là thành tích đáng khích lệ với cầu thủ đã 33 tuổi như Hùng Dũng.

Đội trưởng tuyển Việt Nam một thời là một trong số ít cầu thủ Việt Nam có chứng chỉ IELTS. Cái tên khác là Nguyễn Quốc Khánh, trung vệ của CLB Ninh Bình, cũng là thủ quân U20 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2007 đạt kết quả 7,0 hồi tháng 10/2025.

Kết quả thi của Hùng Dũng. Ảnh: FBNV.

Hùng Dũng bắt đầu học tiếng Anh năm 2019, sau khi giành Quả bóng vàng Việt Nam. Anh có 5 danh hiệu quốc nội, trong đó có ba lần vô địch V.League cũng như đăng quang AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2018, nhận huy chương vàng SEA Games 30 và cùng Olympic Việt Nam vào tứ kết ASIAD 18. Ở đỉnh cao phong độ, Hùng Dũng là tiền vệ hay và toàn diện nhất Việt Nam.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews lúc bấy giờ, Dũng "Chip" cho biết mình có thể làm giáo viên ngoại ngữ này nếu không chơi bóng chuyên nghiệp. Khi nhiều giải bóng đá tạm hoãn hoặc bị hủy vì Covid-19 năm 2020, anh cho biết mình thường tự học trong quãng thời gian lái ôtô và thuê giáo viên kèm riêng.

"Mỗi ngày, tôi luyện một mình khoảng hai tiếng trên xe và lúc trông con. Tôi không ngại mình nói sai, nghe không đúng hay học chưa tốt vì một mình thì không ai biết cả. Còn con tôi nhỏ quá nên cũng không hiểu gì", Dũng kể lại.

"Nếu là người mất gốc hoặc chưa biết gì về tiếng Anh, sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng tôi thấy anh Dũng tiến bộ rất nhiều về mọi kỹ năng dù mới học ba buổi. Anh phát âm và giao tiếp, nói chuyện rất bạo dạn", Hoàng Bảo Ngân, giáo viên của Hùng Dũng, chia sẻ tháng 2/2020.

Ngoài học tiếng Anh, anh cũng đã có bằng C HLV. Ở cấp độ bằng cao nhất là Pro (có thể dẫn dắt mọi đội bóng), học viên cần có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản và phải làm bài tập, viết tiểu luận bằng tiếng Anh. Nếu theo nghiệp HLV sau khi giải nghệ, việc có nền tảng ngoại ngữ sẽ giúp ích nhiều cho Hùng Dũng. Đội phó CLB Hà Nội đã qua thời đỉnh cao khi lần gần nhất lên tuyển là năm 2024.

Hùng Dũng chia sẻ về khó khăn khi học tiếng Anh Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng từng đầu tư học tiếng Anh song song việc đá bóng. Tuy nhiên, cầu thủ này thừa nhận rất khó để làm tốt cả hai việc cùng lúc