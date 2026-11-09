Kịp thời giúp đỡ người hoạn nạn

Anh T. được Công an xã Trà Leng đưa về địa phương, bàn giao cho gia đình.

Theo đó, ngày 6-11, Công an xã Trà Leng phát hiện người đàn ông đi lạc, không có giấy tờ tùy thân, không nhớ tên tuổi và nơi cư trú của mình nên đưa về trụ sở chăm sóc, xác minh nhân thân. Bằng tinh thần trách nhiệm, Công an xã Trà Leng đã xác định được người đi lạc là anh P.V.T. (2000, trú xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi), nhà cách xã Trà Leng hơn 200km.Ngay sau đó, Công an xã Trà Leng đã chủ động liên hệ với gia đình anh T. và Công an xã Ba Tô để hỗ trợ đưa anh T. trở về với gia đình an toàn.Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, luôn sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

L.TRÀ

Ông N. (đứng thứ 2 bên trái) được bàn giao cho người thân đón về nhà.

* Tối ngày 7-11, trong quá trình TTKS trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Phước Hiệp (TP Đà Nẵng) và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát hiện, hỗ trợ một trường hợp người lớn tuổi đi lạc, trở về với gia đình an toàn.Qua thăm hỏi, người đàn ông đi lạc cho biết tên là Nguyễn Văn N. (1970, trú xã Quế Sơn, Đà Nẵng) đi lạc, không xác định được đường về nhà. Tổ công tác đã nhanh chóng xác minh thông tin, liên hệ với gia đình đến đón ông N. về nhà an toàn. Việc làm ý nghĩa trên tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an xã với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.