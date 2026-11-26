Bị cáo Phạm Việt Hà tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, trước năm 2016, Phạm Việt Hà là Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Bị cáo không có thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ trong việc tiếp nhận, xét duyệt, tuyển dụng viên chức, người lao động vào bệnh viện hay bất kỳ cơ quan Nhà nước nào.

Do vay mượn nhiều, mất khả năng trả nợ, khi biết thông tin một số cơ quan Nhà nước có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức, Hà đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình là cháu lãnh đạo tỉnh, có mối quan hệ với Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Công an tỉnh và có khả năng xin việc làm tại các cơ quan Nhà nước.

Để tạo lòng tin, Hà tự mua hồ sơ, chuyển cho gia đình những người có nhu cầu xin việc, hướng dẫn làm hồ sơ, thu hồ sơ và nhận tiền đặt cọc. Bị cáo còn giả cách viết giấy vay nợ, liên tục đưa ra những lý do như: chờ phúc khảo, chi phí cảm ơn... khiến các gia đình tin tưởng Hà có khả năng xin được việc làm.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2016, Hà đã đưa ra thông tin không có thật về khả năng xin việc và nhận tiền của 4 người trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, với tổng số tiền 1,77 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, trả nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 26/3/2026, Phạm Việt Hà đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Hà 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.