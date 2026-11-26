Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập; Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập.

Toàn cảnh buổi diễn tập.

Huy động hơn 500 người và gần 40 phương tiện chuyên dụng, cuộc diễn tập thực binh phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 là dịp kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó, năng lực chỉ huy, điều hành và sự hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống cháy, nổ phức tạp.

Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra tại tòa nhà hành chính Trường Đại học Tân Trào, có nguy cơ cháy lan sang phòng thí nghiệm chứa hóa chất độc hại. Khoảng 400 người đang học tập, làm việc tại tòa nhà tìm đường thoát nạn, nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Cuộc diễn tập được tổ chức thành 5 giai đoạn, thể hiện khả năng xử lý tình huống từ cơ sở đến huy động lực lượng, phương tiện quy mô cấp tỉnh. Lực lượng tại chỗ phát huy phương châm “bốn tại chỗ”, tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn và cứu người.

Các lượng tham gia diễn tập tại hiện trường.

Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Quân đội, Y tế, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành triển khai chữa cháy, tìm kiếm, cứu người, sơ cấp cứu, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn và Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Thuận ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành chú trọng công tác phòng ngừa, củng cố lực lượng tại chỗ, thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập sát với thực tế, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang tặng quà chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập thành công.

Cuộc diễn tập không chỉ góp phần rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng mà còn là cơ sở để rà soát, hoàn thiện phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với thực tiễn. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân.