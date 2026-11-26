Ngày 26.11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, tổ công tác Trạm CSGT Hòa Phước vừa hỗ trợ một nam sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón xe trở lại TP.HCM sau chuyến về thăm bà ngoại đang nằm viện tại TP Huế.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 25.11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km941 Quốc lộ 1A, tổ công tác Trạm CSGT Hòa Phước do Trung tá Thiều Ngọc Tiến làm tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên đạp xe dưới trời mưa lớn, không mặc áo mưa. Tổ công tác chủ động tiếp cận, thăm hỏi và nắm bắt tình hình.

Qua trao đổi, nam thanh niên tên N.H.V. (SN 2007), hiện là sinh viên đang học tập tại TP.HCM. Do bà ngoại đang nằm viện, V. từ TP.HCM về Huế thăm bà. Trên đường trở lại trường, do không đủ kinh phí đi xe khách, em đành chọn cách đạp xe.

Đáng thương hơn, cả cha và mẹ của V. đều đã qua đời trong đại dịch Covid-19. Sau chuyến về thăm bà ngoại, em gặp thêm khó khăn khi không còn tiền để đi xe khách trở lại trường.

Nam sinh đã được lực lượng CSGT Đà Nẵng và người dân hỗ trợ kịp thời

Trước đó nam sinh đi xe khách từ TP.HCM ra Huế thăm bà ngoại và có mang theo xe đạp. Khi trở lại trường, do không đủ kinh phí, em quyết định đạp xe vào Nam. Trên hành trình, V. đã nhiều lần tìm cách bắt xe khách nhưng không thành công.

Thấu hiểu hoàn cảnh và những mất mát mà nam sinh phải đối mặt, tổ công tác đã ân cần động viên, hỗ trợ em đón xe khách trở lại TP.HCM, đồng thời trao một khoản kinh phí giúp em trang trải cuộc sống trước mắt.

Không chỉ các cán bộ trong tổ công tác, một số người dân cũng chung tay góp kinh phí, hỗ trợ nam sinh có thêm điều kiện tiếp tục hành trình trở lại trường.

Được biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác luôn quan tâm hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gặp sự cố hoặc cần giúp đỡ trên đường, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và nghĩa tình trong cộng đồng.