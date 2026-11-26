Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km171+500, khu vực trạm thu phí cao tốc Móng Cái – Vân Đồn, Tổ công tác liên ngành phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát 29E-687.24 đang lưu thông theo hướng Móng Cái – Vân Đồn.

Tổ công tác liên ngành phát hiện 1.200 chiếc mã tấu trên xe tải.

Phương tiện do Hồ Nhật Mạnh (sinh năm 1993, trú tại khu phố Nội Trì, phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 60 thùng carton, mỗi thùng chứa 20 chiếc mã tấu bằng kim loại, tổng cộng 1.200 chiếc.

Số mã tấu này chưa qua sử dụng, mỗi chiếc dài 65 cm; phần lưỡi dài 45 cm, đầu nhọn, sắc, bản rộng nhất 5,7 cm; cán bằng nhựa dài 20 cm.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc vận chuyển số mã tấu trên.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, tổ công tác đã bàn giao người điều khiển, phương tiện cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Móng Cái 2 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.