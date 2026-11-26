Công an xã Hòa Hiệp (TPHCM) vừa làm việc với ông N.V.H. (trú tại ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp) do ông này có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/11, sau khi đi nhậu về, ông H. điều khiển xe máy tham gia giao thông thì bị lực lượng CSGT kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Công an làm việc với ông N.V.H. Ảnh: CA

Sau khi bị xử lý, ông H. bức xúc, dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết với nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng CSGT.

Nắm được thông tin, Công an xã Hòa Hiệp đã mời ông H. đến trụ sở làm việc để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết cùng các bình luận có nội dung sai sự thật, đồng thời viết cam kết không tái phạm việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, xấu độc lên không gian mạng.

Theo Công an xã Hòa Hiệp, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Với hành vi này, tổ chức vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng, còn cá nhân bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng.