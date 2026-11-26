Tranh chấp về quan hệ lao động sau tai nạn

Năm 2019, biết công trường của Công ty CP X. cần người lái xe san lấp mặt bằng, anh Trần Thế T. (Thanh Hóa) đăng ký ứng tuyển và được nhận vào làm lái xe tại công trường nhà máy X1. Anh T. cho biết đã ký hợp đồng lao động tại trụ sở Công ty CP X. nhưng sau khi ký, doanh nghiệp giữ toàn bộ hợp đồng, không giao lại cho anh.

Khi vào làm việc, anh T. nộp 20 triệu đồng cho Công ty CP X. làm tiền đặt cọc khi nhận xe ô tô. Sau đó, anh được bàn giao phương tiện để phục vụ công việc san lấp mặt bằng. Hàng ngày, sau khi hết giờ làm, anh để xe tại công trường và giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ.

Theo anh T., hàng tháng anh nhận lương tại phòng nhân sự của Công ty CP X., mức thu nhập trung bình từ 10-18 triệu đồng. Dịp lễ, Tết, anh cũng được thưởng như những nhân viên khác.

Ngày 28/3/2022, trong lúc đang làm việc tại công trường, anh T. gặp tai nạn do xe bị lật khi đang lùi. Hậu quả, anh bị tổn thương cột sống, liệt hai chi dưới, không thể đi lại, phải ngồi xe lăn và luôn cần cần người hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày. Kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh là 76%.

Bị liệt hai chân sau tai nạn lao động, người lao động đòi bồi thường gần 4,7 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Sau tai nạn, Công ty X. và Công ty CP X. cho rằng anh T. không phải người lao động của mình mà thuộc Công ty TNHH T5. Trong khi đó, Công ty TNHH T5 thừa nhận anh T. là người lao động của doanh nghiệp nhưng cho biết đã nhiều lần thương lượng bồi thường, song không thống nhất được với gia đình anh.

Cho rằng quyền lợi chưa được đảm bảo, anh T. khởi kiện, yêu cầu các doanh nghiệp liên đới thanh toán, bồi thường tổng cộng gần 4,7 tỷ đồng.

Số tiền này bao gồm hơn 2,09 tỷ đồng chi phí y tế; 285 triệu đồng tiền lương trong thời gian nghỉ điều trị, phục hồi chức năng; 450 triệu đồng tiền bồi thường tai nạn lao động và gần 1,87 tỷ đồng tiền tương ứng với các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp phục vụ, phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình.

Anh T. cho biết chi phí điều trị, khám chữa bệnh đã vượt 2 tỷ đồng. Do là lao động chính trong gia đình, từ khi gặp tai nạn, gia đình anh phải vay mượn nhiều nơi để trang trải viện phí và chi phí phục hồi chức năng.

Trong khi đó, Công ty TNHH T5 khẳng định đã tuyển dụng anh T. từ năm 2019, ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giao xe cho anh sử dụng để san lấp mặt bằng tại công trường nhà máy X1.

Doanh nghiệp này cho biết chiếc xe anh T. gặp nạn là xe thuê của một đơn vị khác. Công ty TNHH T5 cũng là bên trực tiếp trả lương, nhưng do trụ sở ở tỉnh Ninh Bình nên đã ủy quyền cho Công ty CP X. chi trả hộ lương hàng tháng.

Công ty CP X. xác nhận anh T. là người lao động của Công ty TNHH T5, được cử đến công trường làm việc. Doanh nghiệp này cho rằng mình chỉ hỗ trợ chi trả lương, quản lý công việc tại công trường và không có trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động.

Tòa phúc thẩm hủy án vì nhiều tình tiết chưa được làm rõ

Tại phiên sơ thẩm, TAND Khu vực 9 - Thanh Hóa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc Công ty TNHH T5 chi trả và bồi thường cho anh T. hơn 894 triệu đồng, đồng thời trợ cấp hàng tháng gần 2,84 triệu đồng kể từ tháng 1/2024.

Tòa không chấp nhận yêu cầu của anh T. về việc buộc các doanh nghiệp còn lại liên đới bồi thường.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, anh T. kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, anh thay đổi nội dung kháng cáo, không yêu cầu Công ty TNHH T5 liên đới bồi thường mà đề nghị buộc Công ty CP X. thanh toán toàn bộ chi phí theo đơn khởi kiện. Anh khẳng định mình ký hợp đồng lao động với Công ty CP X. từ năm 2019, không phải người lao động của Công ty TNHH T5.

Đáng chú ý, người làm chứng Phạm Minh T3 khai rằng vào tháng 11/2019, ông đã đi cùng anh T. đến Công ty CP X. để ký hợp đồng lao động với công việc lái xe. Người này cũng có tên trong danh sách trả thưởng Tết cùng anh T. do Công ty CP X. chi trả năm 2022.

HĐXX phúc thẩm nhận thấy hồ sơ có nhiều tài liệu cần được xem xét, đối chiếu. Cụ thể, Công ty TNHH T5 thừa nhận anh T. là người lao động của mình nhưng không xuất trình được hợp đồng lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng xác nhận không tìm thấy hợp đồng lao động của anh T. tại doanh nghiệp trong giai đoạn từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2022.

Đáng chú ý, bảng tổng hợp lương tính thưởng Tết năm 2022 do Công ty CP X. lập có tên anh T., ghi chức vụ lái xe, thời điểm vào công tác ngày 4/11/2019. Một thông báo của doanh nghiệp từ tháng 7/2020 cũng ghi tên anh T. với chức danh Đội trưởng thiết bị cơ giới.

Ngoài ra, Công văn số 28/CV-TT ngày 30/12/2019 của Công ty TNHH T5 đề nghị Công ty CP X. chi trả lương, thưởng cho đội xe lại có nội dung được cho là mâu thuẫn về thời gian với hợp đồng kinh tế giữa hai doanh nghiệp ký ngày 10/3/2021.

HĐXX cũng xem xét việc Công ty TNHH T5 không cung cấp được hồ sơ, thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh T. theo quy định.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã tạm ngừng phiên tòa để triệu tập các doanh nghiệp liên quan nhằm làm rõ những tình tiết, chứng cứ còn mâu thuẫn. Tuy nhiên, các đơn vị này tiếp tục vắng mặt, không cung cấp thêm tài liệu.

Theo HĐXX, đây là những tình tiết mới phát sinh tại phiên phúc thẩm, cần phải xác minh, thu thập thêm chứng cứ nhưng không thể bổ sung tại phiên tòa do các doanh nghiệp không tham gia.

Do đó, TAND tỉnh Thanh Hóa chấp nhận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, tuyên hủy Bản án lao động sơ thẩm số 01/2025/LĐ-ST ngày 9/9/2025 của TAND Khu vực 9 - Thanh Hóa, giao hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định.

(Bài viết dựa trên Bản án số 04/2025/LĐ-PT ngày 29/12/2025 của TAND tỉnh Thanh Hóa)