Sáng 25/11, Công an phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng phối hợp với Agribank Chi nhánh Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại.

Nạn nhân là bà L.T.K. (SN 1947, trú tại xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng).

Cán bộ Agribank Chi nhánh Cao Bằng và Công an phường Thục Phán kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo mạo danh Công an. Ảnh: CACC. ↵

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, trước đó, bà K. nhận được điện thoại của các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã, thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy.

Bằng thủ đoạn đe dọa, gây áp lực tâm lý, các đối tượng yêu cầu bà K. chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra. Đồng thời, các đối tượng yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, không thông báo cho người thân và những người xung quanh.

Khi bà K. đến Agribank Chi nhánh Cao Bằng để chuyển tiền, nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã chủ động phối hợp với Công an phường Thục Phán kiểm tra, xác minh vụ việc.

Sau khi được lực lượng Công an và cán bộ ngân hàng giải thích về thủ đoạn lừa đảo, bà K. đã nhận thức được bản chất vụ việc và kịp thời dừng giao dịch. Nhờ đó, toàn bộ số tiền 80 triệu đồng của bà được bảo toàn.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn mạo danh lực lượng Công an, đe dọa, thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng Công an và các tổ chức tín dụng trong công tác phát hiện, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.