Ngày 26.11, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Mai Đại V., Nguyễn Bảo K., Trần Đức V. và Trần Đức H. để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, theo trình báo của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái (phường Văn Phú, Lào Cai) khoảng 2h ngày 22.11, một nhóm người từ bên ngoài bất ngờ đột nhập vào phòng ở của học sinh tại ký túc xá nam.

Bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Tại đây, các đối tượng đe dọa, hành hung một số học sinh, sau đó lục soát phòng và yêu cầu những người có mặt giao nộp tiền, điện thoại.

Đồng thời các đối tượng này ép các nạn nhân chuyển tiền qua một tài khoản ngân hàng khác của chúng.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo lên lực lượng chức năng để tổ chức và truy tìm các đối tượng liên quan.

Đến 17h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện, bắt giữ Mai Đại V. tại tổ dân phố số 7, phường Văn Phú.

Tiếp đó, Nguyễn Bảo K. bị bắt tại nút giao IC12 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khi đang tìm đường trốn lên Bắc Ninh.

Đến 0h20 ngày 25.11, hai đối tượng Trần Đức V. và Trần Đức H. bị bắt giữ tại thôn 11, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai khi đang lẩn trốn.

Qua điều tra, 4 đối tượng khai nhận đã lấy 5 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt và ép các học sinh chuyển khoản 450.000 đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc và xử lý đối tượng theo quy định.