Ngày 26/11, Bệnh viện Quân y 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang chăm sóc một bé trai bị bỏ rơi tại bệnh viện. Hiện sức khỏe cháu bé ổn định, phát triển bình thường.

Trước đó, vào sáng 25/11, một phụ nữ bế theo bé trai đến Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 15. Sau khi ngồi một lúc tại hành lang khoa khám bệnh, người phụ nữ này nhờ một người dân ngồi bên cạnh bế giúp cháu bé rồi rời đi.

Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi nhưng không thấy người phụ nữ quay lại, người dân kiểm tra đồ đạc của cháu bé thì phát hiện một tờ giấy được cho là lời nhắn của người mẹ để lại.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện cùng lời nhắn nhờ cưu mang. Ảnh: NDCC

Trong tờ giấy, người mẹ viết: “Cháu lỡ dại, cháu không đủ điều kiện nuôi con. Cháu kính xin cô dì chú bác cưu mang con cháu, để cháu có cuộc sống tốt hơn. Cháu sinh ngày 3/11/2026. Cháu đội ơn nhiều, mong tha thứ cho cháu”.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cháu bé được bệnh viện tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và bố trí chăm sóc. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe bé trai ổn định, không ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Hiện Bệnh viện Quân y 15 đang tiếp tục bố trí nhân lực chăm sóc cháu bé, đồng thời báo cáo UBND phường Thống Nhất để phối hợp xử lý vụ việc, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.