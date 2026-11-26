Tham gia diễn tập có 525 người cùng 40 phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng thuộc lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan. Nội dung diễn tập được triển khai qua 4 giai đoạn, mô phỏng quá trình xử lý một tình huống cháy, nổ tại cơ sở giáo dục.

Các lực lượng triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Cụ thể, giai đoạn 1 là phát hiện cháy, phát tín hiệu báo động và tổ chức chữa cháy ban đầu. Giai đoạn 2 tập trung triển khai thoát nạn, cứu người mắc kẹt và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.

Ở giai đoạn 3, các lực lượng được huy động, phối hợp triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tổ chức tiếp cận hiện trường và xử lý các tình huống theo phương án.

Giai đoạn 4 tập trung khống chế hoàn toàn đám cháy, giải quyết các tình huống phát sinh, kiểm tra hiện trường và kết thúc nhiệm vụ.

Với sự tham gia đồng bộ của các lực lượng và phương tiện chuyên dụng, cuộc diễn tập góp phần kiểm tra tính khả thi của phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đánh giá khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị trong quá trình xử lý sự cố.

Đây cũng là dịp để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh xử lý tình huống và tinh thần chủ động của lực lượng tham gia, qua đó tăng cường khả năng ứng phó khi xảy ra cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.