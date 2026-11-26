Ngày 26/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính 3 người liên quan đến vụ chặn đầu ô tô, hành hung tài xế trên Quốc lộ 14.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô đang lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Le (Gia Lai). Khi phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy sang đường nhưng không đội mũ bảo hiểm, tài xế ô tô đã bóp còi cảnh báo.

Hình ảnh ghi lại cảnh người đàn ông đánh tài xế ô tô vì bấm còi cảnh báo. Ảnh cắt từ clip

Cho rằng bị nhắc nhở, 2 người đàn ông đi xe máy tỏ thái độ bực tức, chặn đầu ô tô để nói chuyện với tài xế. Khi tài xế dừng xe, xuống xin lỗi, một người đã dùng tay đấm vào ngực tài xế.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Ia Le xác minh, mời những người liên quan đến làm việc.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người điều khiển xe máy là ông B.M.C (SN 1974), người ngồi phía sau là T.Q (SN 1997), cùng trú tại xã Ia Le. Trong đó, ông C. là người có hành vi chửi bới và đánh tài xế ô tô.

Tại cơ quan Công an, ông C. thừa nhận không có giấy phép lái xe. Chiếc xe máy ông điều khiển được mượn của bà L.T.H.H (trú tại TP. HCM).

Ông C. làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Với hành vi điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, ông B.M.C bị xử phạt 3 triệu đồng. Đồng thời, ông C. và anh T.Q mỗi người bị phạt 500.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xử phạt bà L.T.T.H. số tiền 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.