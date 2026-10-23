Kiếm tra phát hiện 'phu đá'

Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) có nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, với các khoản thiệt hại ước tính từ hàng chục đến hàng nghìn tỷ đồng. Hồ sơ một số vụ việc đã được chuyển đến cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.