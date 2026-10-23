Kiếm tra phát hiện 'phu đá'
Ngày 22-10, Công an phường Hòa Khánh cho biết, qua kiểm tra một căn nhà trên đường Tô Hiệu (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) đã phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại thời điểm kiểm tra, Công an phường Hòa Khánh phát hiện 2 đối tượng: Nguyễn Văn Hoàng (1998, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Lê Quí Cường (1986, trú phường Hòa Khánh) và 2 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Qua test nhanh, cơ quan Công an xác định cả Hoàng và Cường đều dương tính với ma túy. Công an phường Hòa Khánh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật và các đồ vật liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kiem-tra-phat-hien-phu-da-post359878.html