Đối tượng trốn truy nã 12 năm ra đầu thú

Theo Công an TP. Hải Phòng, Lê Hồng Anh (sinh năm 1991; đăng ký thường trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng) bị Cơ quan thi hành án Công an thành phố phát lệnh truy nã theo Quyết định số 06 ngày 19/2/2014 về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

Lực lượng Công an Hải Phòng vận động đối tượng truy nã Lê Hồng Anh (giữa) ra đầu thú.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hồng Bàng phát hiện thông tin và nơi Lê Hồng Anh đang lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 2/11/2026, Công an phường Hồng Bàng phối hợp Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an TP. Hải Phòng, đã vận động Lê Hồng Anh tự nguyện ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật sau 12 năm trốn truy nã.

Hiện Công an phường Hồng Bàng đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.