Nghệ An: Lập hồ sơ xử lý người đàn ông ném chìa khóa khiến nữ chủ quán phải khâu 3 mũi

Chiều 2/11, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, Trung tá Lê Xuân Phúc, Trưởng Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) xác nhận vụ việc và cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông lớn tiếng rồi cầm chùm chìa khóa ném vào mặt nữ chủ quán khi chị này nhắc nhở về vị trí đỗ xe. (Ảnh: MXH).

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người đàn ông nhận thức hành vi của mình là sai nên đã cùng gia đình đưa nạn nhân đến bệnh viện, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ viện phí. Gia đình nạn nhân cũng không có yêu cầu hay khiếu nại. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định", trung tá Phúc thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 1/11, người đàn ông lái ô tô đến một quán ăn đêm trên đường Ngô Đức Mai, đoạn giao với quốc lộ 46, xã Hưng Nguyên, rồi đỗ xe ngược chiều trước khi vào quán gọi món.

Thấy vậy, nữ chủ quán ra nhắc nhở thì xảy ra tranh cãi. Người đàn ông lớn tiếng, sau đó cầm chùm chìa khóa ném vào mặt nữ chủ quán. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Nạn nhân bị một vết rách sâu trên mặt, chảy nhiều máu và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Anh Vũ Trọng Phụng, chủ quán ăn đêm cho biết: Sau khi được sơ cứu và khâu 3 mũi, vợ anh (nạn nhân - PV) có biểu hiện tức ngực, khó thở, tê bì chân tay nên gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Hiện cả hai vợ chồng đang ở Khoa Chống độc do vợ anh có phản ứng với thuốc.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác nhận, bệnh nhân Đỗ Thị H.L (sinh năm 1993) nhập viện trong tình trạng có vết rách ở mí mắt, đã được khâu và băng bó trước đó. Do xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, tê bì chân tay, bệnh nhân được nhập viện điều trị. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân đã chuyển biến tốt, các triệu chứng đều thuyên giảm.