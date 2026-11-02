Đà Nẵng: Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn

Theo Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP. Đà Nẵng, do thời gian đã lâu, các hài cốt được tìm thấy đều phân hủy nặng, một số chỉ còn lại những mảnh xương nhỏ, vụn. Trong đó, có một trường hợp thu được mẫu hài cốt để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mở rộng đào tìm tại khu vực hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long, xã Quế Sơn.

Đáng chú ý, cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật của bộ đội, gồm: 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, khoảng 20 nút áo, các bộ phận của đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh. Đặc biệt, trong số các di vật có một chiếc bông tai bằng vàng tây, mang ký hiệu chữ “NT”.

Nhiều di vật của bộ đội được tìm thấy cùng các hài cốt liệt sĩ tại hầm trú ẩn Bà Hội.

Theo ông Nguyễn Thái Quá (SN 1951), trú tại thôn Thuận Long, năm 1967, trong lúc tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông từng nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội để trú ẩn. Sau đó, địch tổ chức pháo kích vào khu vực hầm. Ông nghi ngờ các bộ đội bị ngạt và hy sinh bên trong.

Ngoài ra, một người dân từng canh tác tại khu vực này cũng cung cấp thông tin, trong quá trình mở cửa hầm đã phát hiện xương người bên trong. Tuy nhiên, sau đó người này đã lấp cửa hầm lại.

Lực lượng chức năng tiến hành thu gom, bảo quản mẫu hài cốt, phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ.

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong thời kỳ chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng tham gia chiến đấu tại khu vực này. Đây là những thông tin quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm, với hy vọng tìm thêm hài cốt và di vật, góp phần làm sáng tỏ thông tin về những người đã hy sinh.