Kiểm tra ô tô trên đường Hà Thị Thân, công an phát hiện bị mật của 'nữ quái Gen Z' Dương Thị Bé Thùy SN 1999

Ngày 2/11, theo tin từ Công an phường An Hải, bà Trần Thị Nhớ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Hải, đại diện chính quyền địa phương đã đến Công an phường trao Giấy khen cho tập thể Công an phường An Hải và các cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy.

Lê Đức Quang và Dương Thị Bé Thùy. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 30/10, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an phường An Hải phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn đang dừng trên đường Hà Thị Thân nên tiến hành kiểm tra.

Trên xe có Lê Đức Quang (SN 2001) và Dương Thị Bé Thùy (SN 1999). Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 57 đầu pod chứa dung dịch nghi là chất ma túy Etomidate, một túi chứa chất bột màu trắng nghi là Ketamine cùng nhiều tang vật liên quan, trong đó có 90 triệu đồng tiền mặt, hai điện thoại di động và một ô tô.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng liên quan khai nhận đang chờ giao số ma túy trên cho người mua thì bị lực lượng Công an phát hiện. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Thùy, lực lượng Công an thu giữ thêm 21 đầu pod, nâng tổng số lên 78 đầu pod nghi chứa chất ma túy Etomidate.

Ước tính, số ma túy thu giữ có giá trị hơn 200 triệu đồng nếu được đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đã ngăn chặn một lượng lớn chất nghi ma túy có nguy cơ xâm nhập vào cộng đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường An Hải tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND phường An Hải đã biểu dương và trao Giấy khen cho tập thể Công an phường cùng các cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong vụ việc. Ảnh: CA. ↵

Ghi nhận thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, lãnh đạo UBND phường An Hải đã biểu dương và trao Giấy khen cho tập thể Công an phường cùng các cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong vụ việc.

Đây là sự ghi nhận kịp thời của chính quyền địa phương đối với những kết quả cụ thể trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.