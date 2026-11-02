Nhặt được tài sản, người dân trao trả cho du khách nước ngoài qua Công an phường

Công an phường Ngũ Hành Sơn trao lại tài sản cho anh Alexander Elio Giannetta

Trước đó, tối 1-11, trong quá trình di chuyển trên đường Dương Tự Quán, chị Nguyễn Thị Thơ (trú tại K21/6 Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn) nhặt được một chiếc điện thoại di động có ốp da, bên trong có thẻ ngân hàng và một số giấy tờ cá nhân. Với mong muốn tìm lại người đánh mất, chị Thơ đã chủ động mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Ngũ Hành Sơn giao nộp, nhờ hỗ trợ xác minh, trao trả.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Ngũ Hành Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin và tìm kiếm chủ sở hữu. Qua đó, lực lượng Công an xác định tài sản trên là của anh Alexander Elio Giannetta (quốc tịch Australia), đồng thời liên hệ và tổ chức trao trả đầy đủ tài sản cho du khách.

Du khách Alexander Elio Giannetta viết thư cảm ơn chị Thơ và Công an phường

Nhận lại những vật dụng quan trọng bị thất lạc, anh Alexander Elio Giannetta bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi thư cảm ơn chị Thơ cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngũ Hành Sơn đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp anh tìm lại tài sản.

Việc làm ý nghĩa của chị Nguyễn Thị Thơ cùng tinh thần trách nhiệm, tận tụy của Công an phường Ngũ Hành Sơn không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, du khách mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người dân Đà Nẵng thân thiện, nghĩa tình, cùng môi trường du lịch an toàn, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế.

X.SƠN