Cảnh báo một hoạt chất gây mê trở thành ma túy: Vì sao Etomidate đáng lo ngại?

Từ hoạt chất gây mê đến chất ma túy được cảnh báo

Etomidate vốn không phải một chất mới trong y học. Đây là hoạt chất được sử dụng trong gây mê dưới sự kiểm soát của cơ sở y tế.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Etomidate được cơ quan chức năng cảnh báo khi bị các đối tượng lợi dụng để đưa vào các sản phẩm có hình thức giống thuốc lá điện tử, thường được gọi là “pod chill”. Việc này khiến một chất vốn có mục đích sử dụng trong y tế xuất hiện trong thị trường ma túy.

Theo Bộ Công an, khi bị sử dụng trái phép, Etomidate có thể gây rối loạn ý thức, mất khả năng kiểm soát hành vi, suy giảm chức năng thần kinh và suy hô hấp, tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe. Các sản phẩm chứa chất này còn có thể được ngụy trang dưới nhiều dạng khác nhau, khiến người sử dụng khó nhận biết thành phần thực tế.

Điểm đáng chú ý là Etomidate đã được bổ sung vào danh mục chất ma túy và tiền chất theo Nghị định 28/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, các hành vi liên quan đến chất này được đặt trong khuôn khổ pháp luật về phòng, chống ma túy.

Nói cách khác, cụm từ “ma túy mới” trong các cảnh báo gần đây không có nghĩa là Etomidate vừa được phát hiện trên thế giới. Điều đáng lo là một hoạt chất vốn được biết đến trong y tế đang bị tội phạm lợi dụng và đưa vào thị trường ma túy dưới những hình thức khó nhận biết hơn.

Đà Nẵng phát hiện trường hợp dương tính với Etomidate

Sự xuất hiện của Etomidate cũng được ghi nhận trong công tác kiểm tra thực tế tại Đà Nẵng. Sáng 30/10, Công an phường An Hải huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân rà soát địa bàn. Các tổ công tác tập trung kiểm tra cư trú tại cơ sở lưu trú, nhà trọ, căn hộ cho thuê và những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Qua kiểm tra nhanh 49 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Trong đó, P.N.H. (sinh năm 1987, trú tại một căn hộ trên địa bàn phường) có kết quả dương tính với Etomidate. Một trường hợp khác là B.C.C. (sinh năm 2004, trú tại phường An Hải) có kết quả dương tính với cần sa.

Phường An Hải phát hiện trường hợp dương tính với ma túy mới Etomidate. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng)

Theo Công an phường An Hải, thời gian tới lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra và quản lý địa bàn, đồng thời đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Địa phương đặt mục tiêu xây dựng “Phường không ma túy” vào năm 2028.

Việc một trường hợp dương tính với Etomidate được phát hiện trong đợt kiểm tra tại cơ sở cho thấy đây không còn chỉ là vấn đề được nhắc đến trong các vụ án ma túy quy mô lớn.

Khi ma túy được ngụy trang trong sản phẩm khác

Etomidate đang trở thành một trong những chất được cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý vì có tình trạng bị ngụy trang trong các sản phẩm thuốc lá điện tử.

Tháng 8/2026, Công an TP.HCM triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế và mua bán trái phép Etomidate dưới dạng thuốc lá điện tử “pod chill”. Cơ quan công an thu giữ khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa Etomidate, 1.460 đầu pod đã chứa chất này, 13.500 vỏ đầu pod rỗng cùng hàng trăm thiết bị và dụng cụ liên quan. Vụ án đã được khởi tố, với 30 người bị bắt tạm giam để điều tra.

Các đối tượng và tang vật thu giữ. (Ảnh: Công an TPHCM)

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết từ khi Etomidate được đưa vào danh mục chất ma túy theo Nghị định 28/2026/NĐ-CP, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện, khởi tố 15 vụ án với 32 bị can liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chứa Etomidate.

Những vụ việc này cho thấy một vấn đề đáng lo ngại: Một sản phẩm được quảng cáo hoặc giới thiệu như tinh dầu hay thuốc lá điện tử không đồng nghĩa với việc nó an toàn hoặc không chứa chất bị pháp luật kiểm soát.

Đặc biệt, khi các sản phẩm chứa chất ma túy được thiết kế với hình thức, hương vị và cách quảng bá gần với những sản phẩm quen thuộc, nguy cơ người trẻ tiếp xúc mà không nhận thức đầy đủ về thành phần và hậu quả càng đáng lưu ý.

Vì vậy, bên cạnh việc xử lý các đường dây mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép, cơ quan chức năng đang tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết nguy cơ từ các loại ma túy mới. Người dân cũng được khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy.