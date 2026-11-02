Đảm bảo an ninh, an toàn thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

Tỉnh An Giang đang triển khai thực hiện 21 dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Về nguồn nguyên vật liệu phục vụ các dự án, dự kiến cần 16 triệu m3 cát đắp, 4 triệu m3 đá các loại, 5 triệu m3 đất đắp. Tỉnh An Giang đã ưu tiên cân đối, phân bổ, cơ bản đáp ứng nhu cầu, tuy nhiên chưa đạt tiến độ, nguyên nhân chủ yếu do thời tiết ảnh hưởng việc khai thác và chế biến dẫn đến sản lượng khai thác bị giảm, đồng thời các đơn vị vận chuyển khó khăn.

Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang với vai trò là thành viên của Tổ Công tác đặc biệt 833 đã tiếp nhận, kiểm tra, rà soát pháp lý đối với 420 hồ sơ thuộc các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 (82 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, 95 hồ sơ cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và 241 hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, 1 hồ sơ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc tại 11 dự án), với tổng diện tích 1.377.620,86 m2, góp phần phục vụ tốt công tác giải phóng mặt bằng…

Đoàn công tác Cục An ninh kinh tế và Công an tỉnh An Giang khảo sát việc bảo đảm ANTT tại các công trình phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc.

Thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc cho biết, hiện số công nhân tại các dự án khoảng 19.600 người, phần lớn tập trung tại các dự án do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư. Đến nay, có 479 chuyên gia, kỹ thuật viên, người lao động nước ngoài đang làm việc tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Với đặc điểm số lượng lao động lớn, biến động nhân sự cao, nhiều nhà thầu và nhà thầu phụ cùng tham gia, cường độ thi công liên tục và yêu cầu hoàn thành dự án trong thời gian gấp, công tác quản lý, kiểm soát an ninh công nhân đang tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp, nhất là quản lý nhân khẩu, kiểm soát người và phương tiện ra vào, nắm tình hình quan hệ lao động, kịp thời phát hiện mâu thuẫn phát sinh, bảo đảm an toàn lao động…

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các công trình, dự án ở Phú Quốc.

Công an tỉnh An Giang phát hiện các trường hợp người nước ngoài lao động làm việc tại các công trình dự án APEC 2027 vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý cư trú của người nước ngoài, tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Qua thống kê từ 15/12/2025 đến ngày 29/10/2026, đã xảy ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại các công trình phục vụ APEC 2027; 3 vụ cố ý gây thương tích với 3 đối tượng; 2 vụ gây rối trật tự công cộng, 12 đối tượng; 1 vụ sử dụng vũ khí quân dụng; 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng 13 đối tượng.

Công an đặc khu Phú Quốc tiếp nhận, thụ lý 5 vụ tai nạn giao thông, khởi tố 5 vụ. Qua tuần tra kiểm soát, xử lý khoảng 100 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến các phương tiện và công nhân, chủ yếu là không đội nón bảo hiểm, không có giấy phép lái xe...

Công an tỉnh An Giang triển khai mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý công nhân, người lao động tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh An Giang xây dựng mô hình “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với công nhân, người lao động tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027”. Đồng thời, duy trì mô hình "Giáo dục, hướng thiện đối với người hoàn thành cai nghiện ma túy trên địa bàn đặc khu Phú Quốc" và mô hình "Nhà trọ không tội phạm, không ma túy" trên địa bàn Suối Lớn Dương Tơ, với 22 thành viên là các cơ sở nhà trọ cho thuê trên địa bàn. Kết quả các hộ kinh doanh nhà trọ đã nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, chấp hành tốt các quy định pháp luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về ma túy trong khu vực nhà trọ đang quản lý.

Công an tỉnh An Giang làm việc với các đơn vị quản lý thi công.

Đại tá Danh Ngọc Thu, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó, tình hình ANTT tại các công trình dự án cơ bản được đảm bảo.

Công an tỉnh An Giang xét nghiệm ma túy cho công nhân tại Phú Quốc.

Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, công tác bảo đảm ANTT phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh với các cơ quan, ban, ngành có liên quan; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các công trình, dự án; chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng ngừa, xử lý tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.