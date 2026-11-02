Cảnh tỉnh học sinh trước ma túy núp bóng thuốc lá điện tử qua phiên tòa giả định

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Đình Tùng Lâm làm Chủ tọa.

Phiên tòa nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của ma túy, đặc biệt là tình trạng ma túy được ngụy trang trong thuốc lá điện tử.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Đình Tùng Lâm làm Chủ tọa. Nội dung xét xử được xây dựng trên tình huống một nam sinh lớp 12 bị phát hiện tàng trữ thiết bị thuốc lá điện tử chứa dung dịch có ma túy Methamphetamine, xuất phát từ sự tò mò và tâm lý muốn thể hiện bản thân.

Từ những lời rủ rê trên mạng xã hội đến hành vi phạm tội

Theo nội dung vụ án, khoảng 22 giờ ngày 22/8/2026, trong quá trình tuần tra trên đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Phan Hoàng Nam (SN 2008), học sinh lớp 12, phát hiện một thiết bị thuốc lá điện tử chứa dung dịch màu vàng.

Kết quả giám định xác định, 15 ml dung dịch trong thiết bị có chứa 0,35 gam Methamphetamine. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy Nam dương tính với chất ma túy này.

Quá trình điều tra, Nam khai nhận đã tham gia nhóm “Hội thích hút pod” trên mạng xã hội. Ban đầu, xuất phát từ tâm lý tò mò, muốn hòa nhập với nhóm bạn và thể hiện bản thân là người sành điệu, trưởng thành, Nam bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử. Sau đó, bị cáo tiếp tục tìm kiếm những cảm giác mới lạ và dần sa vào việc sử dụng chất ma túy.

Nam khai đã mua một thiết bị thuốc lá điện tử có sẵn dung dịch tinh dầu pha ma túy từ một người phụ nữ tên Su, chưa rõ lai lịch. Mặc dù biết rõ dung dịch có chứa chất ma túy, Nam vẫn mua và cất giữ nhằm mục đích sử dụng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ lai lịch người bán để xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, thời điểm thực hiện hành vi, Nam mới 17 tuổi 11 tháng. Bị cáo có kết quả học tập tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Mẹ của Nam là bà Phạm Thủy May cho biết, trước khi sự việc bị phát hiện, gia đình vẫn tin tưởng con, không biết Nam đã sử dụng ma túy.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND khu vực 3 - TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Hoàng Nam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, thời điểm thực hiện hành vi, Nam mới 17 tuổi 11 tháng. Bị cáo có kết quả học tập tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Phiên tòa giả định và bài học về trách nhiệm pháp lý

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung làm rõ hành vi phạm tội, nhận thức của bị cáo cũng như các tình tiết liên quan đến độ tuổi, nhân thân và điều kiện giáo dục của người phạm tội.

Qua xét hỏi và tranh tụng công khai, lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản thu giữ, niêm phong vật chứng, kết luận giám định cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo biết rõ dung dịch trong thiết bị thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy nhưng vẫn mua và trực tiếp cất giữ để sử dụng. Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Đối với vấn đề độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt, Hội đồng xét xử xác định, mặc dù tại thời điểm xét xử ngày 2/11/2026, Nam đã đủ 18 tuổi, nhưng hành vi phạm tội được thực hiện khi bị cáo chưa đủ 18 tuổi. Do đó, bị cáo vẫn được áp dụng các quy định có lợi về hình phạt theo Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Phiên toà có sự tham gia của chính quyền địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải và mong muốn có cơ hội tiếp tục học tập, sửa chữa sai lầm. Bị cáo có kết quả học tập tốt được nhà trường xác nhận, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng và gia đình có điều kiện phối hợp giáo dục.

Kiểm sát viên đề nghị xử phạt bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm. Người bào chữa cũng thống nhất với mức hình phạt được đề nghị.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và quy định pháp luật áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, Hội đồng xét xử quyết định tuyên bố Phan Hoàng Nam phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm kể từ ngày tuyên án.

Hội đồng xét xử giao bị cáo cho UBND phường Chợ Lớn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; gia đình có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Đồng thời, tịch thu, tiêu hủy thiết bị thuốc lá điện tử cùng dung dịch và mẫu vật còn lại sau giám định theo quy định pháp luật.

Hơn 1.500 học sinh và người dân địa phương tham dự phiên toà.

Đừng đánh đổi tương lai chỉ vì một phút tò mò

Phiên tòa khép lại nhưng những bài học pháp luật và cảnh báo xã hội được đặt ra vẫn còn nguyên giá trị. Từ một thiết bị thuốc lá điện tử nhỏ gọn, một học sinh có kết quả học tập tốt đã phải đối diện với trách nhiệm hình sự, nguy cơ đánh mất cơ hội học tập và ảnh hưởng đến tương lai của chính mình.

Thực tế cho thấy, ma túy ngày càng xuất hiện dưới nhiều hình thức ngụy trang tinh vi, trong đó có các loại dung dịch được pha trộn vào thuốc lá điện tử. Với hình thức bắt mắt, thiết kế nhỏ gọn và dễ che giấu, những sản phẩm này có thể khiến thanh thiếu niên mất cảnh giác, lầm tưởng rằng việc sử dụng pod chỉ là một trào lưu hoặc cách thể hiện cá tính.

Đáng lo ngại hơn, mạng xã hội và các hội nhóm trực tuyến có thể trở thành môi trường để những lời rủ rê, kích động và hành vi mua bán chất cấm tiếp cận giới trẻ. Chỉ một lần tò mò, một quyết định thiếu suy nghĩ cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, học tập, tương lai và trách nhiệm trước pháp luật.

Thông qua phiên tòa giả định, thông điệp được truyền tải không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo tác hại của ma túy mà còn nhấn mạnh vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, định hướng thanh thiếu niên.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm.

Đặc biệt, mỗi người trẻ cần hiểu rằng, bản lĩnh không nằm ở việc dám thử những chất gây nghiện hay chạy theo trào lưu để được công nhận, mà thể hiện ở khả năng nhận diện nguy cơ, biết nói không trước những lời rủ rê và có trách nhiệm với chính lựa chọn của mình.

Pháp luật có những chính sách nhân văn đối với người chưa thành niên phạm tội, tạo điều kiện để họ sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, sự khoan hồng không đồng nghĩa với việc được phép xem nhẹ pháp luật.

Đừng đợi đến khi phải đứng trước Hội đồng xét xử mới nhận ra cái giá của một phút tò mò. Bởi tương lai của mỗi người trẻ cần được xây dựng bằng tri thức, trách nhiệm và những lựa chọn đúng đắn, chứ không phải bằng những cảm giác nhất thời đầy rủi ro.